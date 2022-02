Ein Hingucker: Das Wohnhaus, das aussieht wie ein Hangar

Eine Künstlerfamilie vereint in seinem besonderen Haus beim Kaufbeurer Flugplatz Wohnen und Arbeiten. Die Fensterfront bietet einen herrlichen Ausblick.

Gesichtslose Eigenheime von der Stange gibt’s wie Sand am Meer. Pfiffige Architektenhäuser werden leider in unserer Region noch immer viel zu selten gebaut. Das Wohn- und Arbeitsgebäude der Künstlerfamilie Mayrhofer-Kolmeder in Kaufbeuren ist noch eine ganze Ecke spezieller. Ein echter Hingucker. Das komplett mit gewelltem Stahlblech bekleidete, zweistöckige Haus mit seinem charakteristischen Tonnendach erinnert an einen Bauwagen oder Container. Man könnte aber auch einen Hangar für Flieger erkennen.

Dieser Vergleich passt vielleicht am besten. Denn Sebastian Mayrhofer und Ruth Kolmeder haben ihr Haus neben dem Kaufbeurer Fliegerhorst gebaut. Aber der Platz ist noch in anderer Hinsicht außergewöhnlich. Es liegt an einer steilen Hangkante, gesichert mit etlichen Erdankern, damit es nicht abrutscht. Von hier aus hat man einen herrlichen Blick auf die Altstadt, das Wertachtal und auf Kilometer entfernten Dörfer im Osten Kaufbeurens. Fast wirkt das Haus wie ein Fernrohr.

Aus den riesigen Ostfenstern blickt man auf die Kaufbeurer Allstadt

Diese exponierte Lage hat den Bauplan natürlich entscheidend mitbestimmt. Das einzigartige Panorama holen sich Sebastian Mayrhofer und Ruth Kolmeder mit einer großen Fensterfront im Osten ins fünfzehn mal sieben Meter messende Haus. Sie reicht vom unteren Geschoss, wo der Esstisch steht hinauf ins obere Stockwerk zur Werkbank des Bildhauers, Objektkünstlers und Stuckrestaurators Mayrhofer und der Keramikkünstlerin Kolmeder. Klar, dass durch die riesigen Scheiben auch viel natürliches Tageslicht ins Haus strömen kann. In die anderen drei Fassadenseiten sind nur noch wenige Öffnungen geschnitten worden: unten Fenster für die beiden Schlafzimmer und das Bad, oben ein großes Tor, so dass man sogar mit einem Anhänger hineinfahren könnte.

Viel Licht, toller Ausblick: Sebastian Mayrhofer und Ruth Kolmeder mit Sohn Kaspar im Atelier. Bekrönt wird es von einem Zollingerdach. Bild: Mathias Wild

Das Gebäude scheint perfekt zugeschnitten für die dreiköpfige Familie und die künstlerische Arbeit, die hier entsteht. Viele Ideen hatten Bauherr und Bauherrin. „Wir wollten einen Kunstort schaffen, der selbst eine Skulptur ist“, sagt Sebastian Mayrhofer. „Und der industrielle Look soll das Gebäude als Forschungs- und Fertigungshalle für Kunst ausweisen.“ Solch ein Aussehen polarisiert, zumal eine Wellblech-Fassade viele Menschen nicht mit Wohnen in Verbindung bringen. Dennoch sind die Rückmeldungen durchweg positiv. „Die meisten finden’s total toll“, sagt Mayerhofer.

Bald war Mayrhofer klar: Er musste einen Profi-Planer mit ins Boot holen

Früher stand auf dem Hanggrundstück, das Mayrhofers Großvater und Vater gehörte, eine Art Gartenlaube. Lange lag es brach, glich einem Urwald. Mayrhofer überlegte, wie er es bebauen könnte. Der 34-Jährige nahm sich vor, vieles selbst zu machen. Doch bald war auch klar, das ein professioneller Planer mit ins Boot musste. Die Wahl fiel auf das Kaufbeurer Büro „Stadtmüller.Burkhardt.Graf.Architekten“. Mayrhofer kannte und schätzte deren Faible für unkonventionelle Gebäude mit klaren Strukturen, einem reduzierten Materialeinsatz und pragmatischem Vorgehen. Mit ihnen war etwa die spezielle Wellblech-Haut zu realisieren, wo Dach und Fassade eine Einheit bilden (und nur Seekiefer an den beiden Schmalseiten für ein wenig Holzstimmung sorgt). Sie sieht einfach aus, ist aber nicht einfach zu konstruieren. Weil eine klassische Dachrinne fehlt, musste eine andere Verkleidung für die Fensteröffnungen gefunden werden – damit kein Wasser reinläuft. Mayrhofer wollte zudem ein Zollingerdach haben, das Anfang des 20. Jahrhunderts erfunden wurde, und bei dem vorgefertigte, gleichartige Elemente aus industriell gefertigtem Sperrholz rautenförmig zu einem Tragwerk zusammengefügt werden. Das sieht von unten ein Lampion oder Ballon aus. „Das kannte ich bisher nur aus Architektur-Lehrbüchern“, sagt Christian Stadtmüller.

Gut fürs Haus: ein intensiver Diskussionsprozess zwischen Architekt und Bauherrschaft

Wie so oft wurden das Bauwerk und seine Details sowie das Material in einem intensivem Diskussionprozess zwischen Bauherrschaft und Architekt ausgehandelt. Stadtmüller ist überzeugt: „Richtig gut wird’s nur, wenn ein Dialog stattfindet.“

Beim renommierten Thomas-Wechs-Preis 2021, ausgelobt vom Kreisverband Augsburg-Schwaben des Bundes Deutscher Architekten (BDA), kam das ungewöhnliche Wohngebäude in Kaufbeuren in die „engere Auswahl“ für die vier Hauptpreise und landete damit unter den Top Ten. Ein „zeichenhaftes, einfaches und nachhaltiges Gebäude, geprägt durch die Bescheidenheit der Bauherren und realisiert in sehr geringem Kostenrahmen“, lobte die Jury. Das Haus habe etwa halb so viel gekostet wie normale Einfamilienhäuser, sagen die Mayrhofers.