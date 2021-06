Diebe erbeuten in Geschäften in Süddeutschland Waren im Wert von mehreren Hunderttausend Euro. Welche Strafe einem Mitglied der Bande nun droht.

16.06.2021 | Stand: 18:15 Uhr

Sie sind in Bekleidungsgeschäfte und Parfümerien eingebrochen und haben Beute in Höhe von mehreren Hunderttausend Euro gemacht: Zwischen Herbst 2016 und Frühjahr 2017 trieb eine rumänische Diebesbande im gesamten süddeutschen Raum ihr Unwesen – auch im Allgäu. Einer der Täter stand am Mittwoch erneut vor dem Kemptener Landgericht. Der 42-Jährige wurde unter anderem wegen schweren Bandendiebstahls zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von sechs Jahren und sechs Monaten verurteilt.