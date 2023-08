Duo bricht in Marktoberdorfer Haus ein - und die Bewohner merken es lange nicht

Bereits im Juni hat die Polizei zwei Einbrecher auf frischer Tat ertappt. Nun kommt raus: Die Männer sind für noch mehr Einbrüche verantwortlich als gedacht.

22.08.2023 | Stand: 11:26 Uhr

Bereits Ende Juni hat die Polizei zwei Einbrecher auf frischer Tat in Irsee ertappt. Wie bereits berichtet, stand der 36-jährige Tatverdächtige bereits seit Februar im Fokus einer gemeinsamen Ermittlungsgruppe der Memminger und der Kaufbeurer Kriminalpolizei.

Insgesamt werden die beiden Männer aktuell verdächtigt, 14 Einbrüche in Wohnhäuser und gewerbliche Objekte in den Landkreisen Unterallgäu, Ostallgäu sowie im Stadtgebiet von Kaufbeuren begangen zu haben. Der Beuteschaden liegt bei über 100.000 Euro. Außerdem entstand ein Sachschaden von etwa 30.000 Euro.

Einbrüche im Allgäu: Männer machen insgesamt 145.000 Euro Beute

Nun werden die beiden Männer außerdem verdächtigt, dass sie auch für den Einbruch in ein unbewohntes Einfamilienhaus in Marktoberdorf zwischen dem 28. April verantwortlich sind. Die Bewohner waren bereits umgezogen, hatten aber noch einige Gegenstände in ihrem alten Haus zurückgelassen.

Daher bemerkten sie den Einbruch auch erst am 10. Juli. Bei dem Einbruch erbeuteten die Täter Schmuck und Bargeld im Wert von etwa 45.000 Euro und richteten einen Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro an.

