Eine Doppelspitze für das Digitalteam der Allgäuer Zeitung

28.01.2021 | Stand: 09:30 Uhr

Bei der Allgäuer Zeitung stehen die Zeichen weiter auf digitales Wachstum. Auch die Redaktion richtet sich seit Monaten neu aus, um im Wettbewerb um Reichweite und loyale Leser und Nutzer noch schlagkräftiger zu werden.

Ganz aktuell strukturiert sich das Digitalteam um: Jessica Berger und Daniel Halder übernehmen hier vom 1. Februar an die Teamleitung. In enger Abstimmung mit Chief Digital Editor Sascha Borowski aus der Redaktionsleitung der Allgäuer Zeitung sind sie künftig für Inhalte, operativen Betrieb und Organisation des Premiumportals allgäuer-zeitung.de verantwortlich.

Jessica Berger ist seit März 2020 Mitglied des Digitalteams der Allgäuer Zeitung. Die Social Media-Expertin aus Irsee kam von der HNA aus Kassel ins Allgäu. Der Memminger Daniel Halder ist seit vielen Jahren bei der Allgäuer Zeitung tätig, zuletzt im Digitalteam und davor als Teammitglied bei allgaeu.life. Halders Schwerpunkt wird in der redaktionellen Suchmaschinenoptimierung liegen. "Jessica Berger und Daniel Halder werden sich als Führungsduo perfekt ergänzen und jeweils ihre eigenen Stärken und Schwerpunkte in unser stark wachsendes Portal einbringen“, so Borowski.

Um Abonnentinnen und Abonnenten künftig noch mehr exklusive Inhalte anbieten zu können, hat die Redaktion außerdem eine neue Rolle geschaffen: Tobias Schuhwerk wird ab 1. März als multimedial arbeitender Chefreporter der Allgäuer Zeitung durchstarten. Schuhwerk, ein erfahrener Kollege und Allgäuer, kennt die AZ seit langem. Nach Stationen im Lokalen war der Diplom-Medienwissenschaftler stellvertretender Leiter der Sportredaktion und baute unter anderem als Teamleiter das Lifestyle-Portal allgaeu.life mit auf.