Einen Tag vor dem Abflug: Eishockey-WM der Frauen in Kanada wegen Corona abgesagt

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft der Frauen hatte die Koffer schon gepackt, dann kam die Absage. Spielerinnen und Trainerstab enttäuscht über Entscheidung des Weltverbands.

22.04.2021 | Stand: 10:39 Uhr

Die Koffer waren schon gepackt, der Flieger nach Kanada wäre am Donnerstag abgehoben. Doch statt sich in den kommenden Wochen bei der Eishockey-Weltmeisterschaft in Kanada mit den Besten der Welt zu messen, sitzen die Spielerinnen der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft nun frustriert zuhause. Einen Tag vor dem Abflug nach Nordamerika hat der Weltverband IIHF das WM-Turnier aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie abgesagt. Für die Sportlerinnen kam die Entscheidung völlig überraschend. Die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes befand sich noch im Trainingscamp am Bundesstützpunkt in Füssen bei den Vorbereitungen zur Reise in den WM-Spielort Truro. Die vergangenen Tage waren vor allem geprägt von den Hygiene-Regeln. Wie es die WM-Regularien vorschrieben, wurden die DEB-Frauen regelmäßig getestet, sie unterzogen sich PCR- und Schnelltests. Der Aufwand war riesig und entsprechend groß ist nun freilich auch die Enttäuschung.

Spielerinnen reagieren mit Posts in den sozialen Netzwerken

"Kaum zu glauben", kommentierte etwa Torhüterin Jennifer Harß aus Füssen die Absage im sozialen Netzwerk Instagram, garniert mit dem passenden Foto, das die 33-Jährige in einer Schwarz-weiß-Aufnahme mit hängendem Kopf zeigt. Bundestrainerin Franziska Busch erklärt: „Wir wurden am Nachmittag informiert. Es ist extrem enttäuschend, wir waren voll auf die Abreise eingestellt und froh, dass wir durch die schwierige Vorbereitung so gut durchgekommen sind. Wir waren voller Vorfreude und Energie und hoch motiviert, das trifft uns hart. Es ist wirklich ganz bitter, dass die WM schon das zweite Mal hintereinander abgesagt wird, wo wir doch so viel dafür in Kauf genommen haben.“ Eigentlich hätte das Turnier bereits im Frühjahr vergangenen Jahres ausgetragen werden sollen. Doch schon 2020 machte die Corona-Pandemie einen Strich durch die Rechnung. Die WM von 6. bis 16. Mai 2021 war bereits der Ersatz-Termin.

DEB-Sportdirektor Christian Künast: "Mir tun die Spielerinnen leid"

Auch in der DEB-Führung überwiegt die Enttäuschung. DEB-Präsident Franz Reindl etwa sagt: „Die Absage ist eine Katastrophe und trifft unsere Athletinnen ganz, ganz hart. Mir tun im Moment die Spielerinnen und die gesamte Delegation um Franziska Busch extrem leid. Wir und die IIHF prüfen unverzüglich Alternativen für jetzt oder im Sommer.“ Und der neue Sportdirektor Christian Künast meinte zur Absage der Weltmeisterschaft: "Wir müssen die Entscheidung so hinnehmen wie es ist, mir tut es vor allem leid für die Spielerinnen, für den ganzen Staff, für die Trainer, die sehr viel in dieses ganze Konstrukt gesteckt haben, die auf sehr viel verzichtet haben. Das verdient großen Respekt und deshalb tut mir die Absage von Herzen leid.“

In Kanada sind die Neuinfektionen ungefähr auf dem gleichen Niveau wie in Deutschland, auch die Impfquote ist ähnlich. Anders als in den USA sind noch keine Zuschauer zu Sportveranstaltungen zugelassen.

