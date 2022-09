Der Herbst ist Eintopfzeit: Rezepte aus dem Allgäu

Herbstzeit heißt auch Eintopfzeit. Welches Gemüse gerade Saison hat und Rezepte zu fast vergessenen Allgäuer Landfrauen Eintöpfen lesen Sie hier.

26.09.2022 | Stand: 10:18 Uhr

Draußen ist es mal wieder richtig kalt und ungemütlich. Perfekte Zeit für einen deftigen Eintopf! Denn die bringen nicht nur Wärme von innen, sondern sind auch wahre Vitamin-Nährstoff- und Energielieferanten, die der Körper besonders in den kühlen Jahreszeiten benötigt.

Der Herbst ist nicht nur aufgrund des Wetters prädestiniert für Eintöpfe, sondern auch weil es frisches Gemüse aus der Region Allgäu zu kaufen gibt. Dieses Gemüse hat im Herbst Saison:

Aubergine

Blumenkohl

Bohnen

Brokkoli

Chicorée

Fenchel

Gurke

Karotte

Kartoffeln

Kohl

Kohlrabi

Kürbis

Lauch

Lauchzwiebel

Pastinake (ab Oktober)

Paprika

Pilze

Petersilienwurzel

Radieschen

Rettich

Rosenkohl (ab Oktober)

Rote Beete

Rotkohl

Salat

Sellerie

Spinat

Tomaten

Wirsing

Zucchini

Zuckermais

Zwiebeln

Dieses Gemüse ist besonders gesund

Das Lieblingsgemüse der Deutschen ist und bleibt die Kartoffel - und das zurecht: Sie enthält so gut wie kein Fett, ist aber dafür reich an Eiweiß, Kalium, Magnesium und Eisen. Sie besteht fast zu 80 Prozent aus Wasser und ist deswegen auch kalorienarm. Am besten ist es, die Kartoffel mit Schale zu kochen, denn unter der Schale liegen die meisten Vitamine, die beim Kochen ohne Schale verloren gehen.

Besonders gesund sollen außerdem laut Wissenschaftlern der William Paterson University in New Jersey ( USA) Kohlsorten sein. Diese liefern nicht nur besonders viel Vitamin C (Rosenkohl: 85 Milligramm Vitamin C je 100 Gramm, Zitronen: 53 Milligramm Vitamin C je 100 Gramm), sondern enthalten auch besonders viele Mineral- und Ballaststoffe.

Bilderstrecke

Leserfotos: So schön und stimmungsvoll ist der Herbst im Allgäu

Bilderstrecke

Leserfotos: So schön und stimmungsvoll ist der Herbst im Allgäu     

Landfrauen Eintöpfe aus dem Allgäu

Eintöpfe schmecken oft am besten, wenn man das zusammenwirft, was Küche und Garten gerade hergeben. Doch diese Allgäuer Landfrauen Rezepte sollten Sie auf jeden Fall auch ausprobieren.

Pichelsteiner Eintopf: Deftig mit viel Gemüse

Pichelsteiner Eintopf ist ein typisches bayrisches Gericht, das sich auch außerhalb des Freistaates großer Beliebtheit erfreut. Das Rezept für den Eintopf stammt bereits aus dem 19. Jahrhundert und hat sogar in Niederbayern seinen eigenen Feiertag.

Zutaten für 4 Personen:

400 Gramm Kartoffeln

200 Gramm Karotten

200 Gramm Zwiebeln

200 Gramm Weißkohl

200 Gramm Lauch

200 Gramm Knollensellerie

1 Petersilienwurzeln

3 EL Petersilie

200 Gramm Rindfleisch aus der Schulter

200 Gramm Lammfleisch, mager

200 Gramm Schweineschnitzel

1,5 Liter Brühe

Salz, Pfeffer

Kümmel

Majoran

Margarine

Zubereitung:

Gemüse und Fleisch waschen und in gleichgroße Stücke schneiden.

Zwiebeln in Margarine in einem Topf glasig andünsten. Rindfleisch dazugeben und anschwitzen lassen. 1 Liter Brühe dazugeben und für 40 Minuten bei schwacher Hitze köcheln lassen.

Schweine- und Lammfleisch hinzugeben und für weitere 40 Minuten köcheln lassen.

Kartoffeln auf das Fleisch geben und für 10 Minuten köcheln lassen.

Allgäuer Graupeneintopf: Wie bei Oma

Graupen gehören zu den unbeliebteren Suppeneinlagen, zu unrecht! Denn die kleinen Gerstenkörner sind nicht nur gut für den Magen, sondern schmecken mit der richtigen Zubereitung auch lecker. Zudem sind sie fettarm und besitzen große Mengen an Magnesium, Phosphor, Kupfer, Mangan und Zink.

Zutaten für 4 Personen:

80 Gramm Graupen

2 Zwiebeln

2 Karotten

1/2 Petersilienwurzel

1/4 Knollensellerie

350 Gramm Kartoffeln

1 Stange Lauch

150 Gramm Speck

200 Gramm gepökeltes Schweinefleisch

4 Scheiben dünner Speck

1 Liter Wasser

1/2 Liter Brühe

2 EL Mehl

2 EL Rahm

1 Lorbeerblatt

Salz, Pfeffer

Thymian

Muskat

Zubereitung:

Graupen in einem Sieb waschen und abtropfen lassen.

Speck würfeln und anbraten, die Graupen kurz mitrösten.

Schweinefleisch dazugeben und mit Wasser und Brühe auffüllen. Lorbeerblatt hinzugeben.

Gemüse waschen und würfeln und zur Suppe hinzugeben.

Würzen und für eine Stunde auf niedriger Stufe köcheln lassen.

Das Fleisch anschließend herausnehmen, klein schneiden und wieder zurück in die Suppe geben.

Mehl mit etwas Wasser und Rahm glatt rühren und damit die Suppe binden.

Noch einmal köcheln lassen und nachwürzen.

Schwarzes Mus: Schnell und einfach zubereitet

Schwarzes Mus ist heute im Allgäu nicht mehr oft zu finden. Doch aufgrund seiner einfachen und schnellen Zubereitung sowie einer langen Sättigungszeit ist es ein wahrer Retter, wenn es schnell gehen muss. (Lesen Sie auch: Bad Hindelang gibt ein eigenes Kochbuch heraus)

Zutaten für 4 Personen:

200 Gramm spezielles Musmehl oder Breimehl (aus Weizen, Dinkel oder Hafer)

1 Liter Wasser oder Milch (Je nach herzhafter oder süßer Zubereitung)

1 bis 2 TL Salz

1 EL Butter

Zubereitung:

Das Musmehl einige Minuten in der Pfanne anrösten und zur Seite stellen.

Wasser oder Milch zum Kochen bringen, Salz zugeben und das geröstete Musmehl langsam einrühren.

Gut aufkochen, danach noch ein bis zwei Minuten auf kleinster Flamme quellen lassen.

Zum Schluss mit heißer Butter abschmelzen.

Das Mus kann sowohl süß mit Zimt und Zucker, als auch herzhaft mit Speck und Zwiebeln gegessen werden.

(Rezept von Wir sind Oberschwaben)