Eintritt für Tagesgäste auch im Allgäu? Venedig-Beispiel sorgt für Diskussionen

In Venedig müssen Tagesgäste ab 2024 an bestimmten Tagen Eintritt bezahlen. Macht dieses Beispiel bald Schule? Das sagen Touristikfachleute aus dem Allgäu.

15.09.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Das Beispiel Venedigs sorgt auch im Allgäu für Diskussionen unter Reisenden und Touristikern. In der Lagunenstadt sollen Tagesbesucher an bestimmten stark frequentierten Tagen Eintritt in Höhe von fünf Euro zahlen. Geplant ist, dass sich Tagesbesucher übers Internet einen QR-Code besorgen und aufs Handy laden können, der bei Kontrollen vorgezeigt werden muss. Andernfalls drohen Strafen zwischen 50 und 300 Euro. Ist ein solches Szenario auch in Allgäuer Städten oder Gemeinden denkbar? „Wir müssen zumindest eine Diskussion darüber führen“, sagt Constanze Höfinghoff, Tourismusdirektorin im Schrothkur-Ort Oberstaufen.

Eine Besuchergruppe wartet auf das Eintreffen von Gondeln. In Venedig - einem der bekanntesten Touristenziele der Welt - hat sich der Stadtrat dafür entschieden, eine Eintrittsgebühr für Tagesbesucher zu verlangen. Bild: Christoph Sator, dpa

Sie hält den geplanten Tageseintritt in Venedig für „völlig legitim“, sofern das Geld zielgerichtet in die touristische Infrastruktur fließt, also beispielsweise in Maßnahmen zur Besucherlenkung. „Einfach nur den Topf füllen, das kann es nicht sein“, betont Höfinghoff. Ihrer Meinung nach könnte auch in bestimmten Allgäuer Orten ein Tagesbeitrag von Besuchern verlangt werden. Übernachtungsgäste zahlten vielerorts Kurbeiträge und Vermieter Fremdenverkehrbeiträge. „Es wäre fair, wenn die Beiträge auch auf die Schultern der Tagesgäste verteilt würden - und zwar für die Möglichkeit der Inanspruchnahme von touristischer Infrastruktur.“ Schließlich trügen die Kommunen hohe Kosten, etwa für Rad- und Wanderwege oder einen gepflegten Kurpark. Die Einnahmen dürften ausschließlich dazu beitragen, eine Kostenunterdeckung in diesem Bereich zu verhindern.

Touristiker einig: Gesetzlich wäre ein Tagesbeitrag für Touristen auch im Allgäu zulässig - doch macht das Sinn?

Doch wie hoch könnte eine solcher Beitrag ausfallen? „Das müsste jeder Ort entsprechend seiner Kalkulation selbst entscheiden“, sagt Höfinghoff. Ein Anhaltspunkt: Aktuell zahlten Übernachtungsgäste in Oberstaufen 3,50 Kurtaxe pro Tag. Zahlende Tagesgäste könnten - genau wie beim Kurbeitrag - von Vergünstigungen, beispielsweise beim Eintritt von Bergbahnen oder im ÖPNV profitieren. Für einheimische Ausflügler konnte es regionale Jahreskarten mit Vergünstigungen geben. Das Kommunale Abgabengesetz (KAG) würde die Einführung eines Tagesbeitrags zulassen. Das bestätigt Bernhard Joachim, Geschäftsführer der Allgäu GmbH.

Dennoch machte er schon vor Monaten klar: „Die Allgäu GmbH (...) hält von dieser Maßnahme nichts, steht sie doch der stets betonten Willkommenskultur entgegen.“ Die Allgäu GmbH vertrete aber auch die Meinung, „dass jede Gemeinde für sich entscheiden muss, ob sie zur Deckung des Finanzbedarfs oder gegebenenfalls Besucherlenkung eine Abgabe erhebt.“ Dass eine Gemeinde nun vorprescht, ist jedoch unwahrscheinlich: „Wir brauchen eine gemeinsame Lösung“, sagt Höfinghoff.

Diskussion um Eintritt für Tagesgäste: „Venedig ist nicht Allgäu“

Kein Interesse am Modell Venedig haben indes andere Tourismusorte - zum Beispiel die Stadt Lindau. „Eintritt für die Lindauer Insel zu verlangen, ziehen wir nicht in Betracht“, teilt eine Sprecherin mit. „Natürlich beschäftigten wir uns mit den gestiegenen Tourismuszahlen und dem damit verbundenen zusätzlichen Aufwand und den höheren Kosten für die Stadt. Unser Ziel ist es, einen nachhaltigen Tourismus zu fördern.“ Kritisch äußert auch Füssen Tourismus-Chef Stefan Fredlmeier: „Die Situation in Venedig ist sicherlich nicht vergleichbar mit dem Allgäu - nicht einmal an den sogenannten Hotspots“. So sieht es auch der Tourismusdirektor von Schwangau, Florian Hoffrohne.

Während es in Venedig um eine Besucherlenkung gehe, werde im Allgäu in Kurorten und Heilbädern eher die Fragestellung verfolgt, einen Kurbeitrag von Tagesbesuchern zu verlangen, sagt Fredlmeier: „Finanziell wäre ein Kurbeitrag für Tagesbesucher absolut wünschenswert.“. Allerdings steckten die Herausforderungen - wie in Venedig - in den Details der Umsetzung: Aufwand für die Kontrolle, Freizügigkeit im öffentlichen Raum, Auswirkungen auf Image und die Willkommenskultur.

Kritik am Tageseintritt für Städte oder gar Regionen kommt von Michael Finger, Vorsitzender der Oberstdorfer Ortsgruppe des Bund Naturschutz: „Ich bin dagegen Eintritt von Tagesgästen zu verlangen.“ Kunst, Kultur und Natur sollten für jedermann erlebbar und bezahlbar sein. Gerechtfertigt seien dagegen weitere Erhöhungen von Parkgebühren, um Besucher zum ÖPNV zu bringen. „An dieser Schraube muss man drehen.“

Bleibt nur noch eine Frage: Wird die Einführung eines Eintritts Tagesgäste vom Venedig-Besuch abhalten? Matthias Lampe glaubt es nicht. Er leitet die Sparte Touristik beim Oberallgäuer Busunternehmen „Komm mit“-Morent, das Venedig als Ziel im Programm hat. „Der Eintritt ist völlig legitim, wenn man bedenkt, wie viele Menschen dort ein und ausgehen und beispielsweise ihren Müll hinterlassen. Ein Eintritt von fünf Euro wird niemand abhalten.“ Ein Tageseintritt sei transparent für alle. Das sei besser, als sich das Geld zum Beispiel über horrende Parkgebühren für Busse zu holen.