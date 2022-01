2021 war für die Händler im Allgäu ein Auf und Ab. Die Unsicherheit ist groß. Warum auch für regionale Läden der Online-Auftritt immer wichtiger wird.

07.01.2022 | Stand: 19:30 Uhr

Der Einzelhandel in Deutschland hat im Jahr 2021 nach einer Schätzung des Statistischen Bundesamtes einen neuen Rekordumsatz erwirtschaftet. Ausschlaggebend dafür war allerdings vor allem der starke Online-Handel. Die Geschäfte in den Innenstädten dagegen hatten oft mit den Corona-Einschränkungen zu kämpfen. Diese bekamen auch die Allgäuer Händler zu spüren. Die Unsicherheit, wie es im neuen Jahr weitergeht, macht ihnen zu schaffen – dennoch blicken sie meist positiv in die Zukunft.