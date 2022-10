Spätsommer im Herbst: So machen Sie leckeres Eis ganz einfach zuhause

Dass man Eis nicht nur im Sommer essen kann, ist kein Geheimnis. Eine Allgäuer Expertin zeigt, wie leicht man auch zuhause leckeres Eis selber machen kann.

18.10.2022 | Stand: 15:27 Uhr

Aktuell zeigt sich der Herbst von seiner sonnigsten Seite. Bis zu 21 Grad sind mitten im Oktober noch drin. Da hat der ein oder andere Lust, noch ein letztes Eis im Jahr zu genießen, denn viele Eiscafés haben im Winter ja geschlossen. Doch Eis gibt es nicht nur im Café oder Supermarkt. Mit wenigen Zutaten kann jeder in der eigenen Küche ein leckeres Eis selber machen.

Vanille-Eis selber machen: Allgäuer Expertin verrät altes Rezept

Und dafür ist nicht einmal eine Eismaschine nötig, erklärt Expertin Eva-Maria Bail. Sie stellt seit etwa 20 Jahren selbst Eis auf ihrem Bauernhof in Daxberg (Unterallgäu) her und verkauft es unter anderem 365 Tage im Jahr in ihrer "Eishütte". "Man kann Eis immer selber machen", erklärt Beil. Für Neugierige, die noch keine Erfahrung haben und auch ohne Maschine ein eigenes Vanille-Eis herstellen möchten, empfiehlt die Expertin ein einfaches Grundrezept, das sie selbst schon in ihrer Ausbildung zur Hauswirtschaftlerin vor knapp 30 Jahren von ihrer Lehrfrau gelernt hat.

Für dieses einfache Vanilleeis-Rezept benötigt man folgende Zutaten:

4 Eier

2 Esslöffel Vanille-Zucker

1 Esslöffel normaler Zucker

1/2 Liter Sahne (hier sollte eine Sahne mit möglichst hohem Fettanteil gewählt werden)

2 1/2 Esslöffel Puderzucker

Zunächst werden die Eier mit dem Zucker schaumig geschlagen. Am leichtesten geht das mit einer Küchenmaschine. Mit einem normalen Mixer klappt es aber auch. In einer zweiten Schüssel wird dann die Sahne mit dem Puderzucker steif geschlagen. Die beiden entstandenen Massen müssen untereinander gerührt und in eine Form (Bail empfiehlt eine Metall- oder Silikonform) gefüllt werden.

Die Form kommt für mehrere Stunden in den Gefrierschrank und muss dort ruhen, am besten über Nacht. Wenn alles gut durchgefroren ist, kann die Form herausgenommen und kurz mit warmem Wasser abgespült werden. So lässt sich das Eis leichter aus der Form lösen. Das Ergebnis kann schließlich einfach in Scheiben geschnitten und sofort gegessen werden. Dazu kann man zum Beispiel Schokoraspeln, Früchte oder Nüsse servieren.

Eigene Eis-Sorten für den Herbst und Winter

Lesen Sie auch

Tipps und Rezepte Als Suppe, Gratin, oder Pesto: So vielseitig ist Kürbis in der Küche

Man sollte sich laut Bail allerdings von Anfang an bewusst sein, dass dieses Eis nicht mit dem Geschmack und der Konsistenz von gekauftem Eis vergleichbar ist, sondern eine ganz eigene Sorte Eiscreme entsteht. Die schmeckt laut Expertin aber trotzdem genauso gut. Natürlich kann das Rezept je nach Belieben um verschiedene Zutaten ergänzt werden. So kann man dem Eis zum Beispiel statt Vanille-Zucker ein Spekulatius-Gewürz oder Zimt hinzufügen und damit einen winterlichen Geschmack erzeugen.

Wer im Herbst trotz warmen Wetters lieber Lust auf warmes Essen hat, findet hier Eintropf-Rezepte von Allgäuer Landfrauen.