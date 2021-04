Die Eisheiligen 2021 kommen: Die Bauernregeln stehen für die kalten Tage im Mai

Die Eisheiligen 2021 steht bevor. Wann ist das genaue Datum? Welche Bedeutung haben die Eisheiligen - auch für Wetter und Garten im Allgäu?

Die Eisheiligen 2021 stehen an - und sind vor allem bei Gärtnern befürchtet. Wann sind die Eisheiligen genau, wie viele gibt es, welche Bedeutung haben sie? Und was besagen die Bauernregeln? Hier Datum, Bauernregeln und Wetter-Hintergründe zu Mamertus, Kalte Sophie und Co.

Datum: Wann sind Eisheilige 2021?

Die Eisheiligen 2021 sind von Dienstag, 11. Mai, bis Samstag, 15. Mai 2021.

Was sind die Eisheiligen genau?

Als Eisheilige bezeichnet der Volksmund eben diesen Zeitraum vom 11. bis 15. Mai. Häufig ist es um diesen Termin herum nochmals ungewöhnlich kalt durch polare Luftmassen, die aus arktischen Breiten bis zu den Alpen vordringen. „Außerdem gibt es um den 22. Mai herum nochmals ein erhöhtes Nachtfrostrisiko“, berichtet der aus dem Allgäu stammende Meteorologe Joachim Schug.

In den vergangenen Jahren waren die klassischen Eisheiligen eher zu warm ausgefallen. „Die Wahrscheinlichkeit des Auftretens der frostigen Gesellen nimmt ab“, hieß es beim Deutschen Wetterdienst (DWD) - was auch für das Allgäu gilt

Eisheilige 2021: Was müssen Gärtner im Allgäu dazu wissen?

Sorgen bereitet die Kaltluft der Eisheiligen, die in ungünstigen Lagen sogar zu nächtlichem Bodenfrost führen kann, vor allem den (Hobby-)Gärtnern. Sie setzen frostempfindliche Pflanzen wie beispielsweise Geranien oder Tomaten vor allem in gefährdeten Gebieten erst in der zweiten Maihälfte ins Freie. Gefürchtet werden die Nachtfröste im Mai insbesondere von Obstbauern. Im Extremfall können die Blüten erfrieren und die Ernte zunichte machen.

Namen: Wie heißen die Eisheiligen?

Es gibt fünf Eisheilige. Das sind ihre Namen und Daten:

11. Mai: Mamertus:

12. Mai: Pankratius

13. Mai: Servatius

14. Mai: Bonifatius

15. Mai: Sophia - auch Kalte Sophie genannt

Woher haben die Eisheiligen ihre Namen?

Die Namen der Eisheiligen sind von Personen aus der Kirchengeschichte abgeleitet. "Mamertus, Pankratius, Servatius, Bonifatius und Sophie lebten im 3. bis 5. Jahrhundert und waren Bischöfe oder Märtyrer, also Menschen, die für ihren Glauben gestorben sind", so das Bistum Mainz. Und betont auch: "Mit Eis hatten sie zu ihren Lebzeiten allesamt nichts zu tun"

Mamertus war im fünften Jahrhundert Bischof im französischen Vienne, ihm werden mehrere Wunder nachgesagt. Pankratius wurde ein Jahrhundert früher in Rom als Märtyrer hingerichtet, und Servatius war im vierten Jahrhundert Bischof im belgischen Tongern. Mit Bonifatius ist nicht der angelsächsische Benediktinermönch, sondern ein gleichnamiger sizilianischer Märtyrer aus dem vierten Jahrhundert gemeint.

Die einzige Frau unter den Eisheiligen, die Mailänderin Sophia, im Volksmund als kalte Sophie bekannt, starb im zweiten Jahrhundert in Rom als Märtyrerin.

Eisheilige: Welche Bauernregeln gelten für das Wetter?

Viele Bauernregeln gelten nur für bestimmte Gebiete - und tatsächlich zählen auch nicht alle fünf Tagesheiligen zu den Eisheiligen. Die Kernaussage der Bauernregeln zu den Eisheiligen ist dennoch überall recht klar: Im Mai kann es noch einmal richtig kalt werden. Empfindliche Pflanzen sollten deshalb besser noch nicht draußen stehen oder im Garten gepflanzt werden, bevor die Eisheiligen vorbei sind.

Hier Bauernregeln zu den Lostagen:

11. Mai: Mamerz hat ein kaltes Herz.

12. Mai: Wenn's an Pankraz friert, wird im Garten viel ruiniert.

13. Mai: Servaz muss vorüber sein, willst vor Nachtfrost sicher sein.

14. Mai: Vor Bonifaz kein Sommer, nach der Sophie kein Frost.

15. Mai: Vor Nachtfrost du nie sicher bist, bis Sophie vorüber ist.

Meteorologen bezeichnen häufig ähnlich wiederkehrende Witterungserscheinungen wie die Eisheiligen übrigens als Singularitäten. Dazu gehören beispielsweise die Schafskälte um den 11. Juni, die heißen Hundstage vom 23. bis 24. August, der Altweibersommer oder das Weihnachtstauwetter.