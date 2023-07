Paukenschlag in der DEL2: Keine Lizenz für Bayreuth - Was das für den ESVK bedeutet

Die Bayreuth Tigers sind nach aktuellem Stand kein Teil der DEL2. Sie haben die nötige Lizenz der Liga nicht erhalten. Das hat auch Auswirkungen auf den ESVK.

01.07.2023 | Stand: 23:04 Uhr

Paukenschlag in der DEL2: Die Bayreuth Tigers, die in den zurückliegenden Wochen eine schlagkräftige Truppe zusammengestellt hatten und damit eigentlich das schwache Abschneiden der Vorsaison, in der sie dem Abstieg nur knapp entgingen, wettmachen wollten, haben die Lizenzprüfung nicht bestanden. Wie die Liga am Freitag mitteilte, entschied der DEL2-Aufsichtsrat dies per einstimmigem Beschluss.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.