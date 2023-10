DEL2-Spitzenspiel: ESVK verliert gegen Kassel erst nach Penaltyschießen

Erster gegen Zweiter, ein Eishockeyleckerbissen mit Nachschlag. Remis nach 65 Minuten, ein nervenzehrendes Penaltyschießen. Am Ende nahmen beide Teams Zählbares mit.

22.10.2023 | Stand: 21:11 Uhr

Der ESV Kaufbeuren hat am Sonntagabend im Duell der beiden punktstärksten Teams der DEL2 gegen Kassel mit 2:3 im Penaltyschießen verloren. Ein Akteur ragte aus dem Spitzenspiel heraus: Der erst 21 Jahre alte Kaufbeurer Stürmer Yannik Burghart, der schon am Freitag stark spielte. In vielen Belangen stand auf der Sonntagspartie "Spitzenspiel" drauf – unter anderem weil die beiden Mannschaften mit den bis dato wenigsten Gegentoren auf dem Eis standen.

Hohes Tempo schon zu Beginn

Entsprechend gab es auch kein Abtasten zu Beginn, sondern prompt ein munteres Hin und Her. Die Gäste aus Hessen hatten das bessere Ende im ersten Drittel, sie erzielten Momente vor der Pause das 1:0. Kaufbeuren ließ sich nach der Unterbrechung nicht beirren.

So bediente zu Beginn des Mittelabschnitts Leon Sivic den Joker-Verteidiger Jamal Watson sehenswert, doch ein Tor fiel nicht. Auch in Folge überzeugte wieder und wieder Husky-Torwart Brandon Maxwell. Kassel spielte im zweiten Drittel eigentlich überlegen, schaffte es aber nicht wieder auf die Anzeigetafel. Geschlagen geben musste sich Maxwell nach gut 32 Minuten, als Joker Yannik Burghart zwei Kasseler hinter dem Tor auf sich zog und dann den Platz habenden Tyler Spurgeon direkt vor dem Tor bediente: 1:1. Kaufbeuren blieb am Drücker, unter anderem Fabian Nifosi aber scheiterte.

ESVK profitiert von Strafen der Huskies

Kassel kassierte zum Ende des zweiten Abschnitts zu viele Strafen, als eine davon gerade abgelaufen war, passte Burghart auf Max Oswald und der versenkte den Puck zur erstmaligen Joker-Führung an dem Abend. Dass die Joker zu Beginn des dritten Drittels nicht den Ausgleich kassierten, mag an der emsigen Verteidigung, dem stets souveränen Goalie Daniel Fießinger und ein bisschen auch am Glück des Tüchtigen gelegen haben. In der 49. Minute scheiterte Sami Blomqvist an Maxwell.



Ihre erste Unterzahl nach 51 Spielminuten überstanden die Joker. Eine weitere nicht – in dieser nahm Kassel zusätzlich noch den Goalie vom Eis, sodass sie zwei Mann mehr waren und das 2:2 erzielten (59.). Den Zusatzpunkt sicherten sich die Gäste schließlich im Penaltyschießen.

