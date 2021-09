Eishockey-Profi Patrick Reimer: So war mein Urlaub in der Kindheit

Passkontrolle am Brenner, Straßenkarten im ADAC-Atlas: Der Eishockey-Profi Patrick Reimer erinnert sich vor allem an die Fahrten in den Urlaub.

Von Axel Schmidt

07.09.2021 | Stand: 21:06 Uhr

Mit der Partie bei den Iserlohn Roosters beginnt für Profi Patrick Reimer von den Nürnberg Ice Tigers am kommenden Freitag die Saison in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL). Ein großer Urlaub war für ihn seine Familie heuer nicht drin. Dafür blickte der Ex-Nationalspieler im Gespräch mit unserer Zeitung umso lieber auf die Ferien zurück, die er als Kind mit seinen Eltern und seinen beiden Brüdern erlebte. Vor allem erinnert sich der Stürmer an die große Aufregung im Vorfeld: „Das Auto war schon am Vorabend gepackt“, erzählt Reimer.