Aus der Balance geraten - ESVK verliert gegen Bietigheim und bekommt Verschnaufpause

Nach der 2:6-Niederlage gegen Bietigheim ordnet ESVK-Trainer Rob Pallin eine Verschnaufpause für seine Spieler an.

24.03.2021 | Stand: 06:30 Uhr

„Aus Niederlagen lernt man leicht. Schwieriger ist es, aus Siegen zu lernen.“ Dieses Zitat wird dem deutschen Politiker Gustav Stresemann (1878 bis 1929) zugeschrieben. Der Philosophie von Rob Pallin, Trainer beim Eishockey-Zweitligisten ESV Kaufbeuren, entspricht es nicht ganz. Auf der Pressekonferenz nach der 2:6 (1:0, 1:2, 0:4)-Heimniederlage gegen die Bietigheim Steelers wurde der Coach gefragt, ob man auch aus solch einer Niederlage positive Lerneffekte ziehen könne. „Ich lerne lieber aus Siegen“, antwortete Pallin und ergänzte. „Wir wollen immer gewinnen, und ich glaube, dass man daraus auch viel mehr ziehen kann.“

Seit Februar: 15 Siege aus 21 Spielen für den ESVK

Geht es danach, dann hat der ESVK in den vergangenen Wochen einiges dazugelernt. In 21 Spielen seit Anfang Februar feierten die Joker 15 Siege und schoben sich bis auf Platz sechs in der DEL2-Tabelle. Dabei gelang es der Mannschaft auch, immer wieder wichtige Spieler zu ersetzen.

In der Partie gegen Bietigheim kehrten die Stürmer Sami Blomqvist, Joey Lewis und Max Lukes in den Kader zurück. Dafür fehlte Sören Sturm, der sich am vergangenen Samstag beim 4:1-Heimsieg gegen Freiburg verletzt hatte. Die anfängliche Hoffnung Pallins auf eine baldige Rückkehr des erfahrenen Verteidigers wurde nicht erfüllt, inzwischen geht der Verein von einem eventuell sogar längerfristigen Ausfall aus.

Nach einer flotten Anfangsphase und dem 1:0 durch Fabian Koziol kamen die Steelers besser in die Partie. Blomqvist glich im zweiten Drittel noch zum 2:2 aus, danach schienen den Jokern etwas die Kräfte auszugehen. Zudem machte ESVK-Keeper Benedikt Hötzinger, zuvor noch ins All-Star-Team der Eishockey News gewählt, bei zwei Gegentoren einen unglücklichen Eindruck.

Fehlende Balance führt zu hoher Auswärtsniederlage

„Im zweiten Drittel haben wir unsere defensiven Positionen etwas verlassen“, erkannte Pallin. „Und im letzten Drittel hat uns die Balance gefehlt. Das hat sich auf die Verteidigungszone ausgewirkt.“ So kam Bietigheim zum – letztlich etwas zu hohen – 6:2-Auswärtssieg. „Ich bin aber insgesamt sehr stolz, wie sich die Mannschaft in den letzten 20 Spielen präsentiert hat“, sagte der 54-jährige US-Amerikaner.

Am Mittwochabend beginnt die Vorbereitung auf das Auswärtsspiel am Freitag bei den Löwen Frankfurt (19.30 Uhr). Für Dienstag gab Pallin seinen Jungs frei. „Sie sollen jetzt einmal durchschnaufen und den Kopf freikriegen“, sagte der ESVK-Trainer. „Dann sind wir bereit für Frankfurt.“

