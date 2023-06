Wo das Eis im Allgäu am günstigsten und wo es am teuersten ist

Die Preise für Eis variieren in den Eisdielen im Allgäu diesen Sommer stark. Von 1,20 Euro bis 1,80 Euro pro Kugel ist alles dabei. Wo Eis am teuersten ist.

25.06.2023 | Stand: 07:30 Uhr

Die Zeiten, in denen eine Kugel Eis noch 50 Cent gekostet hat, sind längst vorbei. Die Inflation hat die Eispreise auch im Allgäu fast jedes Jahr weiter in die Höhe getrieben. Wo ist das Eis am teuersten? Wo ist eine Kugel Eis am günstigsten? Die Preise für eine Kugel Eis in Kempten, Memmingen und Kaufbeuren im Vergleich.

Beim Vergleich der Eispreise im Allgäu zeigt sich, dass eine Kugel Eis dieses Jahr in der Region durchschnittlich zwischen 1,40 Euro und 1,50 Euro kostet. Es gibt aber auch Ausreißer nach oben oder unten. Vor allem in den größeren Städten wie Memmingen, Kempten oder Kaufbeuren variieren die Eispreise. Gründe dafür könnten die Lage und der Ruf der Eisdiele sowie die Qualität des Eises sein.

Hier gibt es das wohl teuerste Eis im Allgäu

Am teuersten war das Eis bei unserem Vergleich im Eiscafé Venezia in Kempten. Dort kostet eine Kugel dieses Jahr 1,80 Euro. In der Eisdiele gibt es jede Saison ausgefallene Sorten. Im letzten Jahr gab es beispielsweise zur Allgäuer Festwoche ein Schoko-Brezen-Eis oder ein Löwenzahn-Eis. Die Preise im Eiscafé Cordella auf dem Lindenberg in Kempten liegen mit 1,50 Euro pro Kugel im Durchschnitt. Im Eiscafé Europa am Hildegardplatz in Kempten kostet die Kugel 1,40 Euro.

Teurer ist das Eis wiederum in der Eisdiele Dolcier Pâtisserie & Gelato in Memmingen. Dort kostet eine Kugel 1,70 Euro. Die Eisdiele wurde jüngst von den Leserinnen und Lesern eines Gourmetmagazins unter die Top 3 der Eisdielen im Allgäu gewählt. Im Memminger Eiscafé Dario liegt der Preis für das Eis mit 1,50 Euro im Durchschnitt. Lesen Sie auch: Eiche rustikal trifft auf Frühstück mit Ingwershot: Pensionen liegen im Oberallgäu im "Retro-Trend"

In diesen Eisdielen in Memmingen ist die Kugel Eis günstig

Noch günstiger ist es im Eiscafé da Claudio, Ottos Eiscafé und Mr. Eis mit 1,30 Euro für eine Kugel. Wohl am günstigsten ist das Eis im Dolce Vita Eiscafé und im Eiscafé Venezia in Memmingen für 1,20 Euro.

Im Eiscafé Cala Luna und dem Eiscafé Roma in Kaufbeuren liegen die Preise mit 1,50 Euro pro Kugel im Mittelfeld. Im Eiscafé da Claudio gibt es die Kugel bereits für 1,40 Euro. In der Stadt Buchloe liegen die Eispreise bei 1,60 Euro im Eiscafé Venezia und bei Mr. Gelato.

Wie viel kostet die Kugel Eis im Oberallgäu?

Im südlichen Oberallgäu bewegen sich die Durchschnittspreise um 1,50 Euro pro Kugel. Im Eiscafé Il Nuovo Gelato kostet ein Eis zum Mitnehmen 1,60 Euro pro Kugel, am Tisch gibt es die Kugel für 1,40 Euro. In der Eisdiele by Rino in Immenstadt am Marktplatz liegt der Preis bei 1,50 Euro. In der Eisdiele Eis Riviera am Marktplatz in Oberstdorf kostet das Eis ebenfalls 1,50 Euro pro Kugel.

Übrigens: Der Eisladen in Ofterschwang (Kreis Oberallgäu) kreiert jedes Jahr eine besondere Eissorte. In der Vergangenheit gab es bereits Bergkäse und Hanf. In diesem Jahr hat die Eisdiele "Geräucherte Wacholderbeere" im Angebot.

In Lindenberg im Westallgäu ist die Auswahl an Eisdielen nicht ganz so groß. Dafür muss man nicht nach dem Preis entscheiden, sondern kann guten Gewissens nach dem Geschmack gehen. Im Eiscafé Venezia und im Restaurant Poseidon (Poseidon To-Go) kostet die Kugel jeweils 1,50 Euro.