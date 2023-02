Eiszeit in der Breitachklamm: Spektakuläres Naturschauspiel im Grand Canyon Europas

Ein eisiges Spektakel bietet sich im Winter den Besuchern der Breitachklamm in Oberstdorf im Allgäu. Das muss jeder gesehen haben.

07.02.2023 | Stand: 12:29 Uhr

Wenn im Sommer oder Winter die verschiedenen Reiseportale ihre Empfehlungen für eine Reise aussprechen, ist immer wieder auch die Breitachklamm bei Oberstdorf ganz vorne dabei. Zurecht. Nicht selten wird die Breitachklamm in einem Atemzug mit dem Grand Canyon in Arizona in den USA genannt.

Den Vergleich mit dem Grand Canyon werden sie in in der französischen Provence nicht so gerne hören. Europas größte Schlucht ist die Verdonschlucht. Zwischen Castellane und dem Lac de Sainte-Croix hat der Verdon Europas größten Grand Canyon in den Kalk gefräst. Die tiefste Felsenschlucht Mitteleuropas ist allerdings die Breitachklamm in Oberstdorf.

Besuch der Breitachklamm unabhängig vom Wetter

Gerade jetzt in der (eis)kalten Jahreszeit lohnt sich ein Besuch in der Breitachklamm. Überhaupt ist ein Besuch der Breitachklamm von der Witterung unabhängig. Da stört auch der Regen nicht. Im Gegenteil. - je mehr Wasser fließt, desto imposanter wirkt die Breitachklamm im Oberstdorfer Ortsteil Tiefenbach.

Die Breitachklamm erstreckt sich vom Kleinwalsertal in Österreich bis Oberstdorf. Ein Parkleitsystem an der B19 informiert über die aktuelle Parkplatzsituation am P1 in Tiefenbach und am P2 Walserschanz.

Im Winter ist Umkehren in der Breitachklamm möglich

Die Klamm hat in der Winterzeit täglich von 9 bis 16 Uhr geöffnet. In der Klamm ist der Winterdienst eingeschränkt. Es könnte glatt oder sogar vereist sein. Im Winterbetrieb wird die im Sommer gültige Einbahnregelung ausgesetzt. Ein Umkehren in der Klamm ist also möglich und Tickets können auch an der Kontrollstelle gekauft werden. Der Fußweg durch die obere Klamm zurück zum P2 Walserschanz schließt um 16 Uhr.

Zugang zur Fackelwanderung ist aufgrund der Kontingentierung nur mit einem vorab gebuchtem Online-Ticket möglich. Es gibt keine Abendkasse!

Neben den wunderschönen Bergen und Seen hat das Allgäu neben der Breitachklamm auch andere spektakuläre Schluchten und Klammen zu bieten. Eine Übersicht der Tobel, die Einheimische und Touristen gesehen haben sollten, gibt es hier.

Wanderung: Wie lange dauert eine Tour durch die Breitachklamm?