Eizisried: Motorradfahrer wird bei Unfall schwer verletzt

Ein Motorradfahrer wird bei einem Zusammenstoß mit einem Auto bei Eizisried schwer verletzt und muss ins Krankenhaus. Auch ein Rettungshubschrauber war vor Ort.

01.03.2021 | Stand: 19:23 Uhr

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorradfahrer und einer Autofahrerin ist es am Montag gegen 10 Uhr auf der B 309 bei Eizisried nahe Sulzberg (Landkreis Oberallgäu) gekommen.

Eine Autofahrerin missachtete die Vorfahrt an der Kreuzung in Richtung Eizisried

Zu dem Zusammenstoß kam es an der Kreuzung der Verbindungsstraße Eizisried/Sulzberg. Eine 77-jährige Autofahrerin bog mit ihrem Wagen in Richtung Eizisried ab und missachtete dabei die Vorfahrt des Motorradfahrers. Dieser prallte deshalb frontal in die hintere rechte Seite des Autos.

Motorradfahrer kommt schwer verletzt ins Krankenhaus

Laut Polizei wurde der Motorradfahrer bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. Der Motorradfahrer sei zwar ansprechbar gewesen, habe aber über starke Schmerzen geklagt, wie unsere Redaktion auf Nachfrage bei der Pressestelle des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West erfuhr. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Seine Verletzungen sind nach aktuellem Kenntnisstand der Polizei nicht lebensgefährlich. Neben einem Krankenwagen war auch ein Rettungshubschrauber vor Ort.

Die Autofahrerin wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 13.500 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

