Eklat auf dem Sportplatz: Jugendlicher (15) bricht Bub (13) den Arm

Dieser Streit erschüttert Eltern und Kinder - und wirft etliche Fragen auf.

Am Samstag (27. Februar) gegen 16.40 Uhr kam es laut einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West auf dem Sportplatz in der Waimerstraße in Memmingen/Amendingen zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Jugendlichen und einem Kind mit Fußball.

Ein 13-Jähriger wurde zunächst von einem 15-Jährigen gewürgt. Im weiteren Verlauf kam dann ein weiterer Jugendlicher hinzu und ging erneut auf den 13-Jährigen los und brach ihm den rechten Arm, so die Schilderung der Polizei. Vorausgegangen war dem Streit offenbar ein missverständlicher Ausruf, der von den 15-Jährigen als Provokation aufgefasst worden war, sagte ein Polizeisprecher auf Nachfrage unserer Redaktion.

Der genaue Hintergrund der Auseinandersetzung müsse zunächst noch ermittelt werden. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Memmingen um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer Angaben zum Vorfall und zu den anwesenden Personen machen kann, kann sich unter folgender Nummer melden: 08331/100-0.

Wegen der Corona-Krise sind Fußballspiele im Amateur- und Freizeitbereich derzeit untersagt. Wohl aber ist es erlaubt, sich zum Beispiel einen Fußball unter Einhaltung des Mindestabstandes unter freiem Himmel zuzupassen.

Gewalt unter Jugendlichen auch in Lindau am Bodensee

Gewalt unter jungen Menschen meldet die Polizei auch aus Lindau: Gleich zweimal mussten die Beamten dort einschreiten, weil zwei Teeanger sich gestritten haben. Eine 17-Jährige erlitt dabei eine Gehirnerschütterung.

Die Polizei in Isny rückte indes zu einem Einsatz auf einem Skateplatz aus. Dort explodierte in der Nacht zum Sonntag eine Holzhütte.. Ein 18-Jähriger steht unter Verdacht. Die Polizei sucht auch in diesem Fall nach weiteren Zeugen. Telefonnummer: 0751/8034000.

