Elektrisierend und wild: Pianist Michael Wollny und sein Trio

Die energiegeladene Musik von Pianist Michael Wollny und seinen beiden Begleitern lässt das Publikum bei „Jazz isch“ in der „Dampfsäg“ Sontheim jubeln.

01.04.2022 | Stand: 11:43 Uhr

Man nennt Michael Wollny gern einen Jazz-Star, und nach dem Auftritt des achtmaligen Echo-Jazz-Gewinners mit seinem Trio bei „Jazz isch“ im Unterallgäuer Sontheim ist auch klar, warum. Auf der Bühne entfaltet der Meisterpianist aus Leipzig eine Wucht wie kaum ein anderer. Seine Virtuosität, sein Spielwitz, vor allem aber seine Energie elektrisieren das Publikum auf einzigartige Weise. Kein Wunder, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer so euphorisch applaudierten, dass Michael Wollny, Bassist Christian Weber und Schlagzeuger Eric Schaefer nach fast 100 pausenlosen Konzert-Minuten noch eine gute Viertelstunde Zugaben anhängen mussten, bevor sie sich zurückziehen konnten. Ein grandioser Start dieser Mindelheimer Jazztage, die dieses Jahr aus organisatorischen und finanziellen Gründen ausschließlich in der Dampfsäg in Sontheim über die Bühne gehen.