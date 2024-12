Diese 11 Weihnachtsmärkte zählen zu den schönsten in Baden-Württemberg

Weihnachtsmärkte in Baden-Württemberg 2024: Ein Besuch auf dem Weihnachtsmarkt gehört zur Vorweihnachtszeit. Das gilt über all in Deutschland - von Bayern und Baden-Württemberg bis hoch in den Norden. Wer die zahlreichen Weihnachtsmärkte im Allgäu schon kennt, für den lohnt sich ein Adventsmarkt-Besuch im angrenzenden Württemberg. Von Leutkirch über Ravensburg bis Ulm - wir stellen 11 schöne Weihnachtsmärkte 2024 in Baden-Württemberg vor.

Weihnachtsmarkt Leutkirch 2024: Programm, Umgebung, Öffnungszeiten

Bereits Ende November findet der Leutkircher Weihnachtsmarkt statt. Von 28. bis 30 November 2024 verwandelt sich der Marktplatz in ein Weihnachtsdorf. Neben Ständen, an denen Kunsthandwerk, Essen und Getränke verkauft werden, gibt es hier auch eine Besonderheit: eine Kunststoff-Eislaufbahn. Egal, ob das Wetter mitspielt oder nicht - hier kann man über das Eis gleiten. Leutkirch liegt im baden-württembergischen Allgäu und ist so beispielsweise von Memmingen in 20 Minuten über die A96 mit dem Auto zu erreichen. Auch Züge fahren regelmäßig.

Weihnachtsmarkt auf dem Schloss Isny 2024

Die Isnyer Schlossweihnacht findet von 4.12. bis 8.12.2024 im Innenhof des Schlosses statt. Die Öffnungszeiten sind wie folgt:

Mittwoch, Donnerstag und Freitag von 16 bis 21 Uhr

Samstag von 13 bis 22 Uhr

Sonntag von 13 bis 20 Uhr

Täglich um 18.30 Uhr gibt es das traditonelle "Engelefliegen". Das "Engele" fliegt vor dem Abtshaus herab und verteilt kleine Gaben an die Kinder. Neben regionalen Händlern servieren Vertreter der Isnyer Partnerstädte ihre Spezialitäten. Außerdem gibt es ein Kulturprogramm inklusive einiger Weihnachtskonzerte in den Kirchen.

Weihnachtsmarkt auf Schloss Kisslegg: Programm, Termine

Am ersten Adventswochenende, von 29. November bis 1. Dezember, findet der Weihnachtsmarkt nahe Schloss Kißlegg statt. Der Handwerksmarkt unter dem Motto "Kißlegger Advent" bietet Kunsthandwerk in den Räumen des Schlosses, im Schlossgarten findet man Stände, die Essen und Getränke anbieten. Das sind die Öffnungszeiten:

Freitag:

Samstag:

Sonntag:

Der Eintritt kostet für Erwachsene 3 Euro, Kinder bis 18 Jahre und Schwerbehinderte bezahlen keinen Eintritt. Ein Drei-Tages-Ticket kostet 7 Euro.

Weihnachtsmarkt 2024 in Ravensburg

Nahezu vier Wochen geht der Christkindlesmarkt in Ravensburg: vom 29. November bis 22. Dezember 2024. Täglich können Besucherinnen und Besucher von 11 bis 20 Uhr auf dem Marienplatz in RV Geschenke einkaufen und weihnachtliches Essen genießen. Es gibt beispielsweise Kässpatzen, Flammkuchen und Waffeln. Donnerstag bis Sonntag ist der Markt jeweils bis 21 Uhr geöffnet.

Kinder können den Nikolaus treffen, Stockbrot backen und täglich ab 17 Uhr den Geschichten hinter dem größten Adventskalender Oberschwabens am Modehaus Bredl lauschen.

Weihnachtsmarkt Ulm 2024: Öffnungszeiten, Umgebung, Eröffnung

Er ist einer der größten Weihnachtsmärkte und beispielsweise von Memmingen aus gut mit dem Auto oder dem Zug zu erreichen: der Ulmer Weihnachtsmarkt. Von 25. November bis 22. Dezember ist er täglich von 10 bis 20.30 Uhr nahe des Ulmer Münsters geöffnet. Rund 130 Stände gibt es - alle aktuellen News zu Angebot und Preisen hier.

Kinder können sich das Theater der Jungen Ulmer Bühne mit Geschichten und Märchen aus aller Welt anschauen. Besucherinnen und Besucher können Punsch, Glühwein, Waffeln und Ähnliches genießen und danach Geschenke oder Deko einkaufen.

Weihnachtsmarkt Tettnang 2024: Weihnachten im Schloss

An zwei Wochenenden findet "Weihnachten im Schloss" in Tettnang statt: von 29. November bis 1. Dezember sowie von 6. bis 8. Dezember 2024. Die Öffnungszeiten sind jeweils:

Freitag 16 bis 21 Uhr

Samstag 13 bis 21 Uhr

Sonntag 13 bis 20 Uhr

Neben musikalischen Auftritten der Chöre und Kapellen auf der Weihnachtsbühne gibt es hier beispielsweise auch einen Raum der Stille. Kinder können auch hier Stockbrot backen, Erwachsene an den Handwerksständen einkaufen. Das genaue Programm und alle Informationen gibt es hier.

Weihnachtsmarkt Kressbronn 2024

Weihnachtlich wird es auch am Bodensee: Am Freitag, 29. November, und Samstag, 30. November, findet der Kressbronner Weihnachtsmarkt statt. Neben 26 Holzhütten gibt es eine lebendige Krippe sowie ein beleuchtetes Kinderkarussell. An beiden Tagen wird ein Kindertheater in der Unterkirche aufgeführt:

Freitag, 29.11.2024, 18 Uhr: Puppentheater Toldrian: "Der ausgeblasene Weihnachtsstern"

Samstag, 30.11.2024, 18 Uhr: Wangener Puppentheater: "Seppls Reise zum Mond"

Der Eintritt zum Theater kostet jeweils 1 Euro, der Eintritt zum Weihnachtsmarkt ist frei.

Biberacher Christkindlesmarkt 2024

In Biberach an der Riß ist von 29. November bis 15. Dezember Christkindlesmarkt. Auch hier gibt es besondere Angebote für Kinder, Stände mit Geschenken und weihnachtliche Leckereien. Nähere Details folgen.

Winterleuchten in Bad Waldsee 2024

Im Golf-Resort findet das "Winterleuchten" in Bad Waldsee statt. Fünf Kilometer können Besucherinnen und Besucher über beleuchtete Wanderwege laufen und die weihnachtliche Stimmung genießen. Eine Mini-Eisenbahn fährt jeweils Freitag, Samstag und Sonntag von 16.30 bis 20.30 Uhr. An zwei Tagen - 23. November und 11. Januar - gibt es das Ballonglühen, bei dem Heißluftballons starten. Das "Winterleuchten" findet von 15. November bis 26. Januar statt. Auf dem kleinen Weihnachtsmarkt kann man Geschenke kaufen. Außerdem gibt es zwei Eisstockbahnen. Alle Details zu Programm und Preisen gibt es hier.

Weihnachtsmarkt in Bad Wurzach 2024

Am ersten Adventswochenende kommt Stimmung in Bad Wurzach auf: Von 30. November bis 1. Dezember findet der Weihnachtsmarkt in und um das ehemalige Kloster Maria Rosengarten statt. "In diesem Jahr wird der Weihnachtsmarkt vergrößert: Das Areal vor dem Kurhaus Pavillon und dem Torfstecher wird mitgenutzt. Details dazu folgen in Kürze!", heißt es auf der Website der Stadt. Die Öffnungszeiten sehen wie folgt aus:

Samstag, 30. November 2024, 14 Uhr bis 21 Uhr, Künstlermarkt bis 20 Uhr

Sonntag, 1. Dezember 2024, 11 Uhr bis 17 Uhr

Kinder können sich auf den Besuch des Nikolauses freuen, Erwachsene können an den Ständen regionaler Händler Geschenke kaufen.

Einer der schönsten Deutschlands: Der Weihnachtsmarkt in der Ravennaschlucht

Die Kulisse des Weihnachtsmarktes in der Ravennaschlucht ist einzigartig. Steile und bewaldete Hügel, der Galgenbühl beim Hofgut Sternen und das 40 Meter hohe Eisenbahn-Viadukt der Höllentalbahn rahmen den fast schon legendären Weihnachtsmarkt in der Ravennaschlucht ein.

Für den Besuch des Weihnachtsmarktes ist eine Eintrittskarte nötig.

Öffnungszeiten Weihnachtsmarkt in der Ravennaschlucht

Freitag 22.11. / 29.11. / 06.12. / 13.12. , jeweils von 15 - 21 Uhr

Samstag 23.11. / 30.11. / 07.12. / 14.12.,jeweils von 14 - 21 Uhr

Sonntag 01.12. / 08.12. / 15.12., jeweils von 14 - 20 Uhr

Erwachsene zahlen für ein Ticket für den Ravennaschlucht -Weihnachtsmarkt 5,50 Euro bei einer Ankunft vor 16 Uhr oder 7,50 Euro bei einem Eintritt nach 16 Uhr. Die Preise verstehen sich nach Angaben auf der Hochschwarzwaldseite des Weihnachtsmarktes in der Ravennaschlucht für ein Zeitfenster von ca. 2 Stunden. Für Kinder von 6 bis 15 Jahren ist der Eintritt frei. Der Shuttle-Transfer kostet 2 Euro. Schnell sein lohnt sich, denn es gibt Zeitfenster, die bereits jetzt komplett ausgebucht sind.

Ebenfalls zu empfehlen ist der Weihnachtsmarkt in Wangen im Allgäu (Landkreis Ravensburg). Sie wollen lieber auf einen Weihnachtsmarkt in Österreich? Zwei Weihnachtsmärkte im Tannheimer Tal.