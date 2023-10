Sind Elterntaxis an Allgäuer Schulen ein Problem?

Viele Eltern bringen ihr Kind mit dem Auto zur Schule. Verkehrschaos ist oft die Folge. Für manche Schulen eine Herausforderung, andere haben schon Lösungen.

Viel zu viele Autos in kleinen Nebenstraßen, Türen gehen auf und zu, Kinder springen kreuz und quer über die Straße. Das Problem mit den Elterntaxis ist altbekannt. Während es an manchen Schulen im Allgäu deshalb sogar Verkehrsregeln gibt, geht es anderorts lockerer zu.

Am Hildegardis-Gymnasium in Kempten bekommen Eltern am Anfang vom Schuljahr einen Brief. Jedes Mal geht es darin, neben einigen anderen Hinweisen, um das Thema Elterntaxis. Fast 1200 Kinder und Jugendliche besuchen laut Schulleiter Markus Wenninger das Gymnasium. "Angenommen etwa 300 davon werden mit dem Auto gefahren", sagt Wenninger. "Das wäre schon so, dass in den unmittelbaren Nebenstraßen für Anwohner schwierige oder sogar gefährliche Situationen entstehen."

Elterntaxis am Hildegardis-Gymnasium: Situation sei ein Dilemma

Denn eigentlich seien das keine Straßen, die für so viel Verkehr gemacht sind. Immer wieder gebe es deshalb auch Beschwerden von Anwohnern. "Dann weisen wir die Eltern entsprechend nochmal darauf hin", sagt Wenninger. Mehr könne die Schule nicht tun.

Wichtig sei aber, nicht zu "oberlehrerhaft" zu werden."Es ist ein Dilemma", sagt Wenninger. Denn für viele Eltern sei es einfach praktisch, das Kind auf dem Weg zur Arbeit an der Schule abzusetzen. Er könne auch nachvollziehen, wenn Eltern ihre Kinder bei schlechtem Wetter nicht so weit laufen lassen wollen. Wenninger sieht nur eine Lösung: Das Kind zumindest ein paar Straßen weiter aussteigen lassen, damit sich der Verkehr vor der Schule nicht zu sehr bündelt.

In Füssen gibt es seit Anfang des Jahres striktere Maßnahmen gegen das Verkehrschaos: Einen Abschnitt der Feistlestraße dürfen Autos derzeit von 7 bis 14 Uhr nicht befahren. "Damals waren die Emotionen hoch", sagt Michael Gschnaider, Schuldirektor des Gymnasium Füssen. Damals sei eine Autofahrerin einem Polizisten in diesem Zusammenhang sogar über den Fuß gefahren.

Trotz Straßensperrung in Füssen: Elterntaxi-Problem nicht gelöst

Zwar habe die teilweise Sperrung in der Feistlestraße dort zu Verkehrsberuhigung geführt, doch das wiederum führte anderorts zu Problemen. "An der Dr.-Enzinger-Straße kann man nicht mehr wenden", sagt Gschnaider. Das könne auch zu Verkehrschaos führen. Sonst sei das Gymnasium nur mittelmäßig von der Sperrung betroffen. Dort seien die Schüler schon älter, sind erfahrener im Verkehr. Darum werden einige von ihnen auch nicht mehr mit dem Auto in die Schule gefahren. "Die Grundschule ist eher betroffen", sagt der Direktor. Dort liege der Haupteingang auch direkt an der Straße.

"Es ist schon besser, aber nach oben ist noch Luft", sagt Martina Mattner-Riegger, Direktorin der Grundschule Füssen. Denn nun halten die Autos zwar nicht mehr in dem gesperrten Abschnitt der Feistlestraße, aber trotzdem noch so nah wie möglich an der Schule. Sie habe aber auch den Eindruck, die Zahl an Elterntaxis sei seit der Sperrung zurückgegangen. Die Regelung sei aber nicht die endgültige Lösung. Sie gilt bis Ende dieses Jahres. Dann wird gemeinsam mit der Stadt besprochen, wie es weitergehen soll.

Mattner-Riegger hofft aber vor allem, dass Eltern sich selbst dazu entscheiden, ihre Kinder zu Fuß gehen lassen. "Das ist auch pädagogisch wertvoll." Manche Eltern hätten Angst, dass ihr Kind den Weg nicht schafft. "Natürlich muss man den Schulweg zuerst üben", sagt Mattner-Riegger. Aber dann seien die Kinder auch stolz, wenn sie den Schulweg allein bewältigen.

Die Realschule Memmingen hat eine eigene Fahrradwerkstatt

Was Michael Gschnaider derzeit im Bezug auf Verkehrssicherheit auch am Gymnasium beschäftigt, sind Eltern, die auf den Parkplätzen der Lehrer stehen. Das sei momentan eher ein Problem. Zudem legt Gschnaider viel Wert darauf, dass die Schülerinnen und Schüler sichtbar sind. "Manche kommen im Winter ohne Beleuchtung am Fahrrad", sagt der Schuldirektor.

An der Realschule Memmingen sind Elterntaxis laut Schulleiter Jörg Link kein großer Problempunkt. "Der Verkehr fließt", sagt Link. Nur wenige Schüler werden wohl von den Eltern gebracht. Es gebe sehr gute Busanbindungen zur Schule, außerdem habe die Realschule eine Fahrradwerkstatt. "Dort gibt es Flickzeug, eine Pumpe und so weiter", sagt Link. So möchte die Schule die Mobilität der Kinder und Jugendlichen stärken. Die Werkstatt werde mal mehr, mal weniger genutzt. "Der Elternbeirat hat das vor fünf, sechs Jahren angeregt."