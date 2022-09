Wie kommen Sie durch die Krise? Allgäuer Bäcker, Schreiner und Unternehmer erzählen

Die Energiekrise bringt bundesweit Betriebe in Schieflage. Wie ist die Lage im Allgäu? Hier berichten Vertreter aus mehreren Branchen über ihren neuen Alltag.

Von Allgäuer Zeitung

16.09.2022 | Stand: 18:30 Uhr

Enorm gestiegene Energiekosten, hohe Inflation, wenig Fachkräfte und weiterhin Lieferkettenprobleme: Die mittelständische Wirtschaft in Deutschland blickt sorgenvoll in die Zukunft. Drastische Worte fand vor Kurzem der Präsident des Verbands der Familienunternehmer, Reinhold von Eben-Worlée: „Eine riesige Insolvenzwelle ist bereits im Gang, und sie wird noch viel größer werden. Zehntausende Arbeitsplätze stehen auf dem Spiel“, sagt er in einem Interview. „Das hat die Bundesregierung noch gar nicht richtig verstanden. Das war bei Corona anders.“ Doch wie stellt sich die Situation für Unternehmen im Allgäu dar? Was macht ihnen Angst? Was gibt ihnen möglicherweise Hoffnung? Unsere Redaktion hat mit Vertretern von verschiedenen Branchen gesprochen und sie um eine Einschätzung gebeten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.