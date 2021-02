Ein Pflegepool soll helfen, Personalengpässe an Kliniken und in Heimen auszugleichen - solange der Corona-Katastrophenfall gilt. Doch die Regeln sind streng.

22.01.2021 | Stand: 06:15 Uhr

Die Belastung für das Personal in Pflegeeinrichtungen und Kliniken ist sehr hoch. Insbesondere dann, wenn sich mehrere Mitarbeiter und Bewohner oder Patienten mit dem Corona-Virus infizieren. „Kommen nun nach einem schönen Winter-Wochenende noch zahlreiche Unfallverletzungen hinzu, kann die Lage an den Krankenhäusern schnell dramatisch werden“, sagt Sibylle Ehreiser, Pressesprecherin am Landratsamt Lindau. „Da wird zum Teil am Anschlag gearbeitet“, sagt auch Ralph Eichbauer, Abteilungsleiter beim Landratsamt Oberallgäu. Werden die Personalengpässe zu drastisch, können Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen über die Führungsgruppen Katastrophenschutz (FüGK) an den Landratsämtern zusätzliches Personal aus dem sogenannten „Pflegepool Bayern“ anfordern. Doch dafür gelten strenge Regeln.

3.500 Personen registriert

Derzeit sind knapp 3.500 Personen im Pflegepool registriert, sagt eine Sprecherin der „Vereinigung der Pflegenden in Bayern“. Diese Organisation hat die Plattform während des ersten Katastrophenfalls im Frühjahr ins Leben gerufen. Bei der Anmeldung machen die potenziellen Helfer unter anderem Angaben zu ihren Qualifikationen und örtlichen Einsatzmöglichkeiten. Gibt es einen Engpass, können die FüGK Gesuche schreiben. Ob sie einem Aufruf Folge leisten oder nicht, können die im Pflegepool angemeldeten Arbeitskräfte selbst entscheiden.

Wichtig dabei: Der Mitarbeitermangel muss durch Corona bedingt sein. „Der Pflegepool ist nicht dazu da, um die generelle Personalnot auszugleichen“, stellt die Sprecherin der Pflegenden-Vereinigung klar. In vielen Fällen brauchen die Einrichtungen zusätzliche Pflegefach- oder Hilfskräfte, weil Corona ausgebrochen ist und sich Bewohner und Mitarbeiter infiziert haben.

„Persönliche Beziehung wichtig“

So war es auch bei zwei Heimen im Ostallgäu, die während des ersten Katastrophenfalls im Frühjahr 2020 Personal aus dem Pflegepool angefragt hatten. Letztlich hat ein Helfer seinen Dienst angetreten, sagt Thomas Brandl, Sprecher des Landratsamts Ostallgäu: „Das System funktioniert.“

Einrichtungen aus den anderen Allgäuer Landkreisen haben den Pflegepool, den es nur gibt, solange der Katastrophenfall gilt, noch nicht in Anspruch genommen. Im Oberallgäu habe man in Einzelfällen zwar schon Anfragen gestartet, um die Lage zu sondieren, wenn sich Engpässe angedeutet haben, sagt Eichbauer. Letztlich habe man die Situation aber immer anders lösen können. „Es ist zum Beispiel möglich, dass symptomfreie positiv getestete Mitarbeiter in Bereichen weiterarbeiten, in denen sie sich um Patienten oder Bewohner kümmern, die ebenfalls infiziert sind.“ Dafür sei aber die Zustimmung des Gesundheitsamtes nötig. „Es ist immer besser, mit Stammpersonal zu arbeiten, denn die persönliche Beziehung ist wichtig.“

Trotzdem hält Eichbauer den Pflegepool für sehr sinnvoll. „Es ist wichtig, Alternativen in der Hinterhand zu haben.“ Er hat aber auch den Eindruck, dass es schwierig ist, über den Pool an ausgebildete Pflegekräfte zu kommen. Die meisten dort Angemeldeten kämen zwar aus dem medizinischen Bereich, seien aber nicht alle Pflegefachkräfte.

Auch Angstellte aus der Hotelerie und Gastronomie sind gefragt

Das bestätigt auch die Sprecherin der „Vereinigung der Pflegenden in Bayern“. Mittlerweile seien im Pflegepool zwar etwa 1.000 Menschen mehr registriert als noch im Frühjahr 2020, darunter seien aber auch Angestellte aus Gastronomie und Hotellerie. Diese würden allerdings nicht primär in der Pflege, sondern auch in anderen Bereichen wie der Essensausgabe eingesetzt.

Der Unterallgäuer Landrat Alex Eder hatte schon vor Längerem dazu aufgerufen, dass sich Fachpersonal aus dem Unterallgäu beim Pflegepool melden solle. Aus dem Landkreis sind dort aktuell 36 Personen registriert.

