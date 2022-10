Erkältung und Co. im Kindergarten: Wie können sich Eltern vor einer Ansteckung schützen?

Aktuell kümmern sich viele Eltern zuhause um ihre kranken Kinder. Doch wie können sie sich dabei auch selber schützen? Ein Allgäuer Kinderarzt klärt auf.

25.10.2022 | Stand: 17:30 Uhr

Die Nase läuft, der Hals kratzt und das Fieber steigt. Es ist Erkältungszeit und noch dazu droht bereits eine Grippe-Welle. Vor allem in Kindergärten ist das aktuell zu spüren. Teilweise fehlt fast die Hälfte aller Kinder. Und wo sind sie stattdessen? Zuhause bei ihren Eltern, die sich um sie kümmern. Kurz danach liegen die dann oft aber selber flach. Kann man sich als Eltern überhaupt vor einer Ansteckung schützen, wenn das eigene Kind krank im Bett liegt? Man kann zumindest etwas dafür tun, meint der Kemptener Kinderarzt Dr. Thomas Potthast.

Kindergarten-Viren: "Immun-Training" für Kinder

In seiner Gemeinschaftspraxis in Kempten erlebt der Kinderarzt aktuell die steigenden Patientenzahlen. Vor allem die "normalen" Infekte wie Erkältungen oder Margen-Darm-Erkrankungen grassierten zurzeit stark. Einen Grund dafür sieht Potthast, der auch Vorsitzender des Ärztlichen Kreisverbandes Kempten ist, darin, dass eine Erkältungswelle aufgrund der weiterhin hohen Hygienemaßnahmen im Frühjahr quasi ausgefallen ist.

Dass sich Kinder überhaupt so oft im Kindergarten anstecken und mehrere Wochen im Jahr krank sind, ist nichts ungewöhnliches. In diesem Alter treffen sie in den meisten Fällen zum ersten Mal auf viele andere Kinder, sodass Ansteckungen nicht zu verhindern sind. Laut Potthast wäre das aber auch gar nicht gut. Denn durch die Ansteckungen trainieren die Kinder ihr Immunsystem und entwickeln so Antikörper: "Kinder brauchen Infekte, um ihr Immunsystem aufzubauen", so der Mediziner. Es ist also sogar wichtig, dass Kinder verschiedene Krankheiten durchmachen.

Tipps für Eltern: So schützen sie sich vor Ansteckung

Doch für die Eltern kann das zum Problem werden. Aktuell können gesetzlich krankenversicherte Eltern pro Kind für 30 Tage das sogenannte Kinderkrankengeld beantragen. Bei Alleinerziehenden sind es 60 Tage. Doch viele fürchten, dass sich an die "Kinderkrankentage" noch einige weitere Fehltage anschließen könnten, da eine Ansteckung beim eigenen Kind ja fast nicht verhindert werden könne. Hier gibt Kinderarzt Dr. Potthast allerdings Entwarnung: Viele Infekte, die Kindergartenkinder durchmachen, hätten die meisten Eltern längst überstanden. Die Ansteckungsgefahr sei dadurch geringer, die Gefahr ernsthaft zu erkranken sogar sehr gering. Dennoch sollten vor allem Eltern gut auf ihre eigene Immunabwehr achten und diese stärken, um eine Ansteckung zu vermeiden. Dafür gibt Potthast folgende, zwar bekannte, doch oft unterschätzte Tipps:

Man sollte regelmäßig nach draußen an die frische Luft gehen - das stärkt nicht nur physisch, sondern auch psychisch.

Eine gesunde Ernährung ist essentiell für ein starkes Immunsystem.

Wer ein gutes Abwehrsystem möchte, sollte sich außerdem von Zigaretten fern halten.

Ist es bereits zu einer Infektion in der Familie gekommen, helfen natürlich auch klassische Hygienetipps wie regelmäßiges Handewaschen und Lüften. Eltern müssen sich bei "einfachen" Infekten also nicht bei der Umsorgung ihrer Kinder zurückhalten. Ein wenig anders sei es, wenn das Kind von einer schwereren Erkrankung betroffen sei, wie etwa einer Angina, erklärt Potthast. In diesem Fall sollten Eltern möglichst direkten Tröpfchenkontakt vermeiden - also zum Beispiel nicht den gleichen Löffel benutzen. Es gäbe aber auch in diesem Fall keinen Grund dafür, zuhause mit einer FFP2-Maske herumzulaufen. "Man muss sein Kind in den Arm nehmen dürfen", so Potthast, der selber Vater ist.

Vitamin D Kapseln und Co.: Helfen sie wirklich?

Um sich vor einer Ansteckung zu schützen, greifen viele zu vorbeugenden Maßnahmen wie der Einnahme von Vitamin D Kapseln oder anderen Ergänzungsmitteln. Laut Potthast kann dies zwar individuell helfen, einen gesunden Lebensstil aber nicht ersetzen. Vitamin D beispielsweise könne ohnehin nur zu kleinen Teilen über die Nahrung aufgenommen werden. Viel wichtiger sei es, regelmäßig nach draußen an die frische Luft zu gehen. Bei einer normalen gesunden Ernährung, so Potthast, ist eigentlich "alles Wichtige mit drin".

Einen wichtigen Tipp für alle Eltern hat der Kinderarzt noch: die Grippeimpfung. Da die Grippe-Welle im vergangenen Jahr im Grunde ausgefallen ist, verdichteten sich aktuell die Anzeichen für eine stärkere Welle in diesem Jahr, erklärt Potthast. Aus diesem Grund rät er Eltern dazu, sich impfen zu lassen. Kleinkinder bräuchten hingegen noch keine Spritze.