Ernste Themen, entspannte Runde: Corona-Gespräche bei Frankenwein

Wie Bayerns Gesundheitsminister Holetschek in der Weltpolitik mitmischte und warum der Memminger auf dem internationalen Parkett keine Sprachprobleme hat.

28.06.2022 | Stand: 17:30 Uhr

Kommt ein erneuter Corona-Herbst? Worauf müssen sich die Menschen weltweit einstellen – und was sollte gegen die Covid-Pandemie unternommen werden?

Über diese Fragen hat Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek mit Tedros Adhanom Ghebreyesus gesprochen. Der Äthiopier ist als Generaldirektor der Chef der Weltgesundheitsorganisation (WHO), einer Sonderorganisation der Vereinten Nationen (UN) mit Sitz in Genf. Die beiden Gesundheitsexperten waren Tischnachbarn beim Empfang der Staatsregierung am Rande des G7-Gipfels in der Residenz München auf Einladung von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder.

"Das Virus verschwindet nicht so schnell"

„Wir wissen noch nicht, wie sich die Pandemie entwickelt – aber auch für die WHO ist klar, dass das Virus so schnell nicht verschwindet“, sagt der in Memmingen lebende Gesundheitsminister. Ghebreyesus habe sich ebenso wie er unter anderem für Impfungen und das Tragen von Masken ausgesprochen, sagt Holetschek. Er habe den WHO-Chef zu einer Veranstaltung über das „Gesundheitssystem der Zukunft“ nach Bayern eingeladen – Ghebreyesus habe positiv reagiert und man habe die Handynummern ausgetauscht. „Er ist ein sehr angenehmer, positiver Mensch“, schildert Holetschek seinen Eindruck vom WHO-Generaldirektor. Die Begegnung sei so vertrauensvoll gewesen, dass ihm der Äthiopier sogar Bilder seiner Enkel gezeigt habe.

Alle Gespräche auf Englisch

Das Gespräch habe in entspannter Atmosphäre bei gutem Essen und einem Glas Frankenwein stattgefunden, erzählt der Minister. Geredet wurde auf Englisch. „Das fiel mir nicht schwer – ich hatte in der Schule Englisch als Leistungskurs“, sagt Holetschek. Weitere Tischnachbarn des CSU-Politikers waren übrigens Weltbank-Chef David Malpass und Charlotte Knobloch, Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern. Weitere Gäste waren unter anderem der argentinische Präsident Alberto Fernandez, Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa und Macky Sall, Präsident des Senegal.