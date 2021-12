Erster Autist der Allgäuer Werkstätten meistert den Führerschein

Als erster Autist der Allgäuer Werkstätten meistert Daniel Lacina aus Kempten den Führerschein. Wovon er jetzt träumt.

15.12.2021 | Stand: 08:42 Uhr

Die Hand am Lenkrad, den Führerschein in der Tasche: Das Leben von Daniel Lacina (32) aus Kempten kommt kurz vor Weihnachten so richtig in die Gänge. Als erster Autist der Allgäuer Werkstätten (AW), bei der 665 Menschen mit Handicap arbeiten, hat er die Fahrprüfung bestanden. „Das ist der erste Schritt“, sagt der junge Mann, der sich seinen großen Traum verwirklichen will: Lkw-Fahrer werden. „Ich will zeigen, dass Menschen wie ich mehr können, als viele denken. Wir sind viel mehr als große Kinder“, sagt Lacina, der seit zehn Jahren als AW-Maschinist tätig ist und in einer Wohngemeinschaft für Menschen mit körperlichen und geistigen Auffälligkeiten lebt.

Beeindruckt von seinem Durchhaltevermögen ist sein Chef Ilic Speci. „Daniel hat das toll gemacht. Er ist sehr genau und schnell, wenn es um technische Dinge geht. Das hat ihm geholfen.“ Zum Erfolg beigetragen habe auch das Einfühlungsvermögen von Fahrerlehrer Ronny Früh. „Er ist super auf ihn eingegangen. Daniel hat seinen eigenen Rhythmus. Er empfindet schneller Druck als andere. Dann wird es für ihn stressig. Das ist Teil seiner autistischen Veranlagung“, erklärt Speci.

Nach Probezeit: Lacina möchte Ausbildung zum Berufskraftfahrer antreten

Viel Geduld benötigte auch Daniel Lacina. Nach Theorie- und Fahrstunden wurde er nicht automatisch zur Prüfung zugelassen. Auf Anraten eines Arztes musste er vorher eine Medizinisch-Psychologische Untersuchung (MPU) mit Eignungstest (Konzentrations- und Reaktionstest) sowie ein Gespräch mit einer Psychologin des TÜV Life absolvieren. „Das war viel Aufregung für ihn. Aber alles verlief ohne Beanstandung“, sagt Marc Autor, der in Lacinas Wohngemeinschaft arbeitet. (Lesen Sie auch: Arbeitsbereich für Autisten: Anders, erfolgreich, aber zu klein)

Auch die Führerscheinprüfung hat Lacina mittlerweile erfolgreich bestanden. Anfang des nächsten Jahres darf er sein Können im Dienst der AW unter Beweis stellen. „Geplant ist, dass er für uns interne Postfahrten macht, also zum Beispiel von Kempten nach Sonthofen fährt. Damit er viel Übung bekommt“, erklärt Speci. Sofern er die obligatorische zweijährige Probezeit meistert, möchte Lacina die Ausbildung zum Berufskraftfahrer antreten. Einen Traum-Lastwagen hat er schon: einen Renault Magnum, den der französische Hersteller auf den Markt brachte, als Lacina gerade auf die Welt gekommen war. Mit Blick auf den Umweltschutz wäre es ihm freilich am liebsten, wenn er kein Fahrzeug mit Dieselmotor lenken müsste, sondern einen großen Truck mit Elektro- oder Wasserstoffmotor: „Da wäre ich als Testfahrer sofort dabei.“