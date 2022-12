Schneeglätte sorgt für Unfallserie im Allgäu - 24-Jähriger stirbt am Sonntag im Landkreis Lindau

Die Neuschnee im Allgäu sorgte für Glätte auf den Straßen und für viele Unfälle. Ein schwerer Zusammenstoß ereignete sich am Sonntagmittag im Landkreis Lindau.

11.12.2022 | Stand: 17:39 Uhr

Nach Angaben der Polizei war ein 24-Jähriger mit seinem VW Golf am Sonntag gegen 12.30 Uhr auf der Kreisstraße von Weißensberg in Richtung Oberreitnau unterwegs. Vermutlich wegen zu hoher Geschwindigkeit kam der Fahrer mit seinem Wagen ins Schleudern und anschließend auf die Gegenfahrbahn. Dort krachte der Golf in den VW-Bus eines 26-Jährigen. Der Fahrer des Kombi hatte noch versucht, dem Golf auszuweichen.

Tödlicher Unfall im Landkreis Lindau: 24-Jähriger stirbt an der Unfallstelle

Der Golf kollidierte so unglücklich mit dem VW-Bus, dass die Beifahrerseite erheblich eingedrückt wurde. Letztendlich wurde der Wagen des 24-Jährigen zwischen der Leitplanke und dem Kombi eingekeilt. Der 24-Jährige saß allein in seinem Golf und starb noch an der Unfallstelle. In dem VW-Bus befanden sich zwei Personen, die beide leicht verletzt wurden.

Beim Fahrer stellten die Beamten einen leichten Alkoholgeruch fest. Eine Messung ergab einen Wert von unter 0,5 Promille, eine Blutentnahme wurde angeordnet.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Kreisstraße war im Bereich des Zusammenstoßes feucht, teils lagen noch Schneereste auf der Fahrbahn. Die Unfallstelle befindet sich zudem neben einem Bachlauf und dürfte zur Unfallzeit im Schatten gelegen haben. Ob Glätte ursächlich zu dem tödlichen Unfall geführt hat, klärt nun ein Gutachter.

Unfallserie wegen Glätte: 34 Autos bei Unfällen am Samstag beschädigt

Über 34 Autos sind am Samstag bei Unfällen im Allgäu beschädigt worden. Das berichtet die Polizei am Sonntag. Der Schaden summiert sich dabei insgesamt auf über 170.000 Euro, schwer verletzt wurde bei den Unfällen aber niemand. Alle Unfälle ereigneten sich in den Landkreisen Oberallgäu, Ostallgäu, Unterallgäu und Lindau sowie in den kreisfreien Städten Kempten und Kaufbeuren.

Kempten : Ein 41-jähriger Autofahrer kam in der Scheggstraße Richtung Durach laut Polizei wegen überhöhter Geschwindigkeit und Sommerbereifung in einer Kurve von der Fahrbahn ab und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen. Durch den Zusammenprall wurde ein 44-Jähriger an der Schulter verletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, der Schaden beläuft sich auf etwa 30.000 Euro.

Die beiden verunfallten Autos in der Scheggstraße/Duracher Straße in Kempten. Bild: Markus Dorer

: Ein 41-jähriger Autofahrer kam in der Scheggstraße Richtung Durach laut Polizei wegen überhöhter Geschwindigkeit und Sommerbereifung in einer Kurve von der Fahrbahn ab und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen. Durch den Zusammenprall wurde ein 44-Jähriger an der Schulter verletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, der Schaden beläuft sich auf etwa 30.000 Euro. Oberallgäu : Am Samstag kam es gegen 17 Uhr zwischen Buchenberg und Ermengerst (beide Oberallgäu) zu einem Unfall. Ein Fahrzeug kam in der Kurve wegen der schneeglatten Fahrbahn von der Straße ab, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Die Insassen blieben laut Polizei unverletzt.

Der Wagen blieb abseits der Straße auf dem Dach liegen. Laut Polizeiinformationen waren die Insassen unverletzt. Bild: Markus Dorer

: Am Samstag kam es gegen 17 Uhr zwischen Buchenberg und Ermengerst (beide Oberallgäu) zu einem Unfall. Ein Fahrzeug kam in der Kurve wegen der schneeglatten Fahrbahn von der Straße ab, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Die Insassen blieben laut Polizei unverletzt. Nesselwang : Ein 23-jähriger Urlauber ist am Samstagnachmittag mit einem vollbesetzten Auto bei Rückholz ins Rutschen gekommen, gegen die Leitplanke geprallt und über die Gegenfahrbahn geschleudert worden - Gegenverkehr wurde nicht gefährdet. Die Insassen erlitten dabei leichte Verletzungen. Der Schaden beläuft sich auf rund 9.000 Euro. Die Kreisstraße OAL23 musste wegen der Abschlepparbeiten kurzzeitig komplett gesperrt werden.

: Ein 23-jähriger Urlauber ist am Samstagnachmittag mit einem vollbesetzten Auto bei Rückholz ins Rutschen gekommen, gegen die Leitplanke geprallt und über die Gegenfahrbahn geschleudert worden - Gegenverkehr wurde nicht gefährdet. Die Insassen erlitten dabei leichte Verletzungen. Der Schaden beläuft sich auf rund 9.000 Euro. Die Kreisstraße OAL23 musste wegen der Abschlepparbeiten kurzzeitig komplett gesperrt werden. Halblech : Zwischen Lechbruck und Halblech kam ein 25-jähriger Autofahrer mit seinem Wagen auf der B17 in einer Kurve von der Fahrbahn ab und blieb neben der Straße auf dem Dach liegen. Der Mann wurde beim Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Es kam in der Folge zu Verkehrsbehinderungen auf der B17 wegen der Abschlepparbeiten. Den Mann erwartet eine Anzeige wegen überhöhter Geschwindigkeit.

: Zwischen Lechbruck und Halblech kam ein 25-jähriger Autofahrer mit seinem Wagen auf der B17 in einer Kurve von der Fahrbahn ab und blieb neben der Straße auf dem Dach liegen. Der Mann wurde beim Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Es kam in der Folge zu Verkehrsbehinderungen auf der B17 wegen der Abschlepparbeiten. Den Mann erwartet eine Anzeige wegen überhöhter Geschwindigkeit. Jengen : Ein 24-Jähriger Autofahrer verlor in einer Kurve zwischen Eurishofen und Unterostendorf laut Polizei wegen zu hoher Geschwindigkeit auf der schneebedeckten Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß frontal mit dem Gegenverkehr zusammen. Die vier Insassen der beiden beteiligten Autos wurden allesamt leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der Schaden beläuft sich auf 25.000 Euro.

: Ein 24-Jähriger Autofahrer verlor in einer Kurve zwischen Eurishofen und Unterostendorf laut Polizei wegen zu hoher Geschwindigkeit auf der schneebedeckten Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß frontal mit dem Gegenverkehr zusammen. Die vier Insassen der beiden beteiligten Autos wurden allesamt leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der Schaden beläuft sich auf 25.000 Euro. Lindau: In Grünenbach und Maierhöfen hat die Polizei zwei Unfälle nach selbem Muster gemeldet: Beide Male kam ein Auto wegen überhöhter Geschwindigkeit in einer Kurve von der Fahrbahn ab und prallte in den Gegenverkehr. Keiner der Unfallbeteiligten wurde verletzt. Bei den Unfällen entstand ein Sachschaden von insgesamt 21.000 Euro.

Im Zuge der Unfälle weist die Polizei Autofahrer darauf hin, dass bei winterlichem Wetter Winterreifen am Auto montiert sein müssen - entsprechend der Witterungslage. Durch Verstöße komme es laut Polizei regelmäßig zu teils schweren Unfällen im Allgäu.

