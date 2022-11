Es dreht sich kaum was: Warum stockt der Windrad-Ausbau im Allgäu?

Seit sieben Jahren gibt es kein neues Windrad im Allgäu. Die Gründe sind vielfältig: Naturschutz, Abstandsregel oder die Windstärke. Das könnte sich nun ändern.

07.11.2022 | Stand: 20:13 Uhr

Ein leises Surren, das an das Brummen eines weit entfernten Motors erinnert. Dazwischen ein „Wumms“, kaum zu hören. Es ist das Geräusch der Rotoren eines Windrads, die sich an diesem Abend nur langsam drehen. Im Innern des 135 Meter hohen Rads in Bidingen (Kreis Ostallgäu) zeigt Bürgermeister Franz Martin auf eine Anzeige: „Der Wind weht gerade nur schwach.“ Genauer: mit 1,3 Metern pro Sekunde. Das Windrad war das erste in der Region, das von einer Kommune alleine betrieben wurde. Insgesamt vier Räder stehen in dem Ort – verglichen mit dem restlichen Allgäu ist das eine gute Quote.

