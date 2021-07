Es wird nicht ruhiger: Auch heute sind Starkregen und Gewitter im Allgäu möglich

In anderen Teilen Deutschland warnt der Wetterdienst sogar vor schweren Unwettern. Auch in der Region könnten die Pegel jetzt steigen.

14.07.2021 | Stand: 11:32 Uhr

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt für Teile Deutschlands Unwetter bis in den Donnerstag hinein voraus. In Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, dem Saarland und in Teilen Hessens könne es zu extremen Unwettern kommen, teilten die Meteorologen am Mittwoch mit. Im Allgäu werden heute nur vereinzelt Gewitter erwartet, es kann aber stürmisch werden.

Extremer Dauerregen beziehungsweise länger anhaltender Starkregen könnten bis zum Donnerstagmorgen in Teilen Deutschlands zu 50 bis 100 Liter Niederschlag pro Quadratmeter führen. Lokal seien bis zu 200 Liter möglich. "Die Auftrittswahrscheinlichkeit entsprechender Mengen sind dabei recht sicher, die Schwerpunkte sind allerdings weiter unsicher", heißt es beim DWD.

Im Laufe des Mittwoch sind auch im Norden, Westen und am Alpenrand Gewitter mit heftigem Starkregen möglich. Am Nachmittag soll es auch im Schwarzwald verstärkt Dauerregen geben. Bis in die Nacht zum Freitag seien hier Niederschlagsmengen von bis zu 100 Litern pro Quadratmeter möglich.

Pegel könnten wieder steigen

Auf höheren Alpengipfeln treten ab der Nacht zum Donnerstag vereinzelt schwere Sturmböen um 90 Stundenkilometer aus West bis Südwest auf.

Während es in einigen Teilen Deutschlands bereits zu schweren Überschwemmungen kam, ist die Hochwasserlage im Allgäu derzeit noch entspannt. Die erwarteten Gewitter mit örtlich unwetterartigen Starkregenfällen könnten jedoch zu einem Wiederanstieg der Wasserstände fühlen, hieß es beim Hochwassernachrichtendienst Bayern.

Starkregen hatte in der Nacht zum Mittwoch in Teilen Deutschlands zu Unfällen und zahlreichen Feuerwehreinsätzen geführt. Im Landkreis Hof in Bayern wurde wegen der Unwetter mit starken Regenfällen sogar der Katastrophenfall ausgerufen. Wegen der vielen Anrufe war der Notruf 112 in Einzelfällen nicht sofort erreichbar, teilte das Bayerische Rote Kreuz mit. Die rettungsdienstliche Versorgung sei jedoch sichergestellt gewesen.

