Malik Harris aus Landsberg singt beim Eurovision Song Contest für Deutschland

Ein Landsberger singt beim ESC 2022 für Deutschland: Malik Harris hat sich beim Vorentscheid für den Eurovision Song Contest qualifiziert. Wer ist der Musiker?

04.03.2022 | Stand: 23:39 Uhr

Es ist offiziell: Malik Harris aus Landsberg am Lech wird Deutschland beim diesjährigen Eurovision Song Contest vertreten. Der 24-jährige Sänger setzte sich am Freitagabend mit dem Titel "Rockstars" beim ESC-Vorentscheid "Germany 12 Points" durch und sicherte sich so die Fahrkarte nach Turin.

ESC Vorentscheid: Malik Harris aus Landsberg vertritt Deutschland mit "Rockstars"

Malik wuchs in der Nähe von Landsberg am Lech auf und wohnt dort aktuell auch. Auf der offiziellen Seite des Eurovision Song Contest sagt er: "Ich komme aus einer sehr musikalischen Familie. Dementsprechend wuchs ich mit ständiger Musikbegeisterung um mich herum auf, seien es die Klänge der Instrumente meines Dads aus dem einen Zimmer oder meiner Mom, die im anderen Zimmer Queen oder Alicia Keys auf voller Lautstärke hörte."

Für den jungen Musiker geht mit seinem Sieg beim Vorentscheid ein Traum in Erfüllung.

"Der ESC und ich, das wäre was. Das würde mich unglaublich stolz machen, Deutschland mit meiner Musik auf einer internationalen Bühne vertreten zu dürfen", erzählte Malik vor seinem Auftritt. Der Siegersong, mit dem Malik in Turin auftreten wird, bedeutet dem Landsberger persönlich "unfassbar viel".

Denn "gerade in dieser für uns alle weltweit so schwierigen Zeit" biete das Lied einen Hoffnungsschimmer. Gleichzeitig solle "Rockstars" zeigen, "dass wir alle im selben Boot sitzen."

Malik Harris beim ESC: "Rockstars" soll Deutschland den Sieg bringen

Bereits mit 13 Jahren bringt sich Malik das Gitarre- und Keyboardspielen selber bei. Bei seiner Musik lässt er sich unter anderem von Macklemore und Ed Sheeran inspirieren. 2018 erschien seine erste Single "Say The Name". 2019 folgt dann der Vertrag bei Universal Music, unter dessen Label auch die Lieder von Eminem, Lady Gaga und anderen Showbiz-Größen erscheinen.

Nun wird am 14. Mai diesen Jahres sein vermutlich größter Auftritt folgen, wenn der Landsberger beim 66. Eurovision Song Contest in der italienischen Stadt Turin Deutschland vertreten wird. (Lesen Sie auch: Musik-Professor: "Der ESC ist nicht per se politisch")