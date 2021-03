Vor einem Jahr kämpfte der ESC Kempten um den Aufstieg in die Bayernliga. Doch dann kam die Corona-Pandemie dazwischen. Was seitdem bei den Sharks passiert ist.

12.03.2021 | Stand: 18:30 Uhr

Klar, an diesen Tag können sie sich alle noch sehr gut erinnern. An diesen Freitag, den 13., im März 2020. Es hätte der bislang größte Tag in der jungen Geschichte des ESC Kempten werden sollen. Ein Sieg im entscheidenden Play-off-Spiel gegen den VfE Ulm/Neu-Ulm. Ausverkauftes Haus, Aufstieg in die Bayernliga, riesige Party mit den Fans. (Lesen Sie auch: Über 2800 Zuschauer sehen Eishockey-Krimi in Kempten)