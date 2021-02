Die Gastronomie ist während der Pandemie geschlossen. Das betrifft auch die Allgäuer Hütten. Einige wollen sich mit einem To-Go-Service über Wasser halten.

21.01.2021 | Stand: 18:18 Uhr

Es begann mit dem Teil-Lockdown im November - und verschärfte sich immer mehr: Schulen und der Einzelhandel schließen, auch die Gastronomie darf nicht mehr öffnen. Was jedoch erlaubt ist, sind Lieferungen und das Essen zum Mitnehmen. Solche To-Go-Services bieten seit dem ersten Lockdown auch einige Berghütten im Allgäu an - und auch nun versuchen sie, auf diese Weise ihr Geschäft weiter betreiben zu können. Doch das ist gar nicht so einfach.