Die verzweifelte Suche nach einem Therapieplatz

Eine Jugendliche, die unter Essstörungen leidet, benötigt dringend psychologische Hilfe. Doch ihre Eltern finden keinen ambulanten Platz. Die Praxen sind voll.

18.08.2023 | Stand: 05:45 Uhr

„Wir haben im letzten Jahr so viel geheult wie in den letzten zehn Jahren nicht“: Die Mutter aus dem westlichen Allgäu, mit der wir sprechen, und ihr Mann sind verzweifelt. „Was wir aktuell bezüglich unseres Gesundheitssystems erleben, lässt mich jeden Tag fassungsloser werden.“ Der Name der Familie ist unserer Redaktion bekannt. Die Mutter beschreibt, was sie so wütend und traurig macht.

Schon neun Praxen angefragt: Therapieplatz im Allgäu wird zur Belastungsprobe

Ihre jüngere Tochter im Jugendalter bräuchte dringend einen ambulanten Therapieplatz. Sie leidet unter einer starken Essstörung. Das sei vor sieben Wochen diagnostiziert worden. Neun Praxen für Kinder- und Jugendlichenpsychologie zwischen Lindau, Leutkirch und Immenstadt habe sie kontaktiert.

Sechs lehnten ab, etwa, weil sie bereits voll sind. Drei meldeten sich nicht zurück. Einige Praxen hätten Wartezeiten von bis zu einem Jahr. Manche führten sogar keine Wartelisten mehr, weil sie zu lang werden würden.

In ihrer Not haben die Eltern selbst begonnen, ihre Tochter mit speziellen Lebensmitteln, die viele Kalorien enthalten, zu ernähren. Das sei nicht leicht. Die Jugendliche habe solche Angst zu essen, dass sie sich manchmal schreiend unter den Tisch verkrieche. An anderen Tagen werfe die Tochter das Essen durch die Küche. Das alles bringe sie als Mutter ans Limit.

Schon einmal nach einem Therapieplatz gesucht

Das ist nicht das erste Mal, dass die Familie an der Suche nach Hilfe verzweifelt. Ihre etwas ältere Tochter leide seit Beginn des Jahres an Depressionen. Die Kinderärztin habe damals empfohlen, nach einem Platz in einer kinder- und jugendtherapeutischen Praxis zu suchen. „Vier Monate mussten wir warten, bis es überhaupt zu einem ersten Kennenlerngespräch in einer Praxis kam.

Inzwischen war die Depression so weit fortgeschritten, dass schnell eine stationäre Behandlung unabwendbar wurde.“ Mittlerweile ist die ältere Tochter teilstationär in einer Klinik untergekommen. „Das hätte verhindert werden können, wenn wir schneller einen ambulanten Therapieplatz gefunden hätten.“

Praxen überfüllt: Eine Folge der Coronapandemie?

Dass dies so schwierig ist, sei unter anderem eine Folge der Coronapandemie, glaubt die Mutter. Kinder und Jugendliche durften lange nicht in die Schule, in den Verein, keine Freunde treffen, teilweise auch nicht ihren Hobbys nachgehen. Das habe viele derart psychisch belastet, dass sie seelisch krank geworden seien. „Was mich so schockiert: Man wusste während Corona, dass es nicht spurlos an den Kindern vorübergeht. Das hat die Kinder einfach stark belastet.“ Geändert worden sei die Situation aber nicht.

Therapeutin: Warteliste bis Februar

Eine Psychotherapeutin aus dem westlichen Allgäu bestätigt die Vermutung, dass die Corona-Pandemie Auslöser sein könnte. Ihren Namen und den ihrer Praxis sollen wir nicht nennen, sie befürchtet, dass dann noch mehr Anrufe suchender Patienten eingehen. Schon jetzt reiche ihre Warteliste bis Februar – obwohl sie die Praxis mit zwei weiteren Kollegen betreibt. Sie sagt: Die Zahl der Kinder und Jugendlichen mit Essstörungen habe sich vor allem als Folge der Pandemie verfünffacht.

Homeschooling als Ursache?

Ein Grund könnte der Hausunterricht sein: Wegen der Pandemie durften Schülerinnen und Schüler lange Zeit nicht in die Schule, sondern wurden per Videoübertragung zuhause unterrichtet. Während solcher Lockdowns hätten viele Menschen mehr gegessen. Dann öffneten die Schulen wieder. „Jetzt muss ich mich wieder zeigen, ich muss abnehmen“, so hätten etliche junge Leute gedacht. Eine große Menge sei aus dem Abnehm-Modus aber nicht mehr herausgekommen: „Das haben wir hier ganz oft.“ Lesen Sie auch: Anrufe fast verdoppelt: So hilft der Krisendienst Schwaben Menschen in Not

Rat der Expertin

Welchen Rat hat die Expertin für Betroffene und Eltern? Wer bei der Kassenärztlichen Vereinigung unter der Telefonnummer 116-117 anrufe, erhalte einen Termin beispielsweise bei einem Psychotherapeuten. Solche Termine anzubieten, dazu sei jede Praxis verpflichtet. Aber: „Das ist noch kein Therapieplatz.“ Vielmehr gehe es darum, einem Betroffenen zuzuhören und erste Ratschläge zu geben. Helfen könnten auch Selbsthilfegruppen. Und die Caritas-Beratungsstelle, bei der Eltern zumindest erste Tipps erhalten.

Gesundheitsminister Holetschek: „Das ist nicht hinnehmbar“

„Es ist uns bewusst, dass viele Corona-Schutzmaßnahmen, vor allem auch die Schulschließungen, einschneidende Konsequenzen für die Kinder und Jugendlichen zur Folge hatten“, sagt Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek. Ihm haben wir den Fall der Familie geschildert, die verzweifelt auf der Suche nach einem Psychotherapeuten ist. Die Mutter der beiden betroffenen Kinder hat unter anderem die Isolationen während der Corona-Lockdowns als Auslöser für die seelischen Probleme ausgemacht. Holetschek: „Dass diese Schutzmaßnahmen aber ein wirkungsvolles Mittel zur Pandemiebekämpfung waren“, bestätige eine Studie des Helmholtz-Zentrums. Zu Beginn der Pandemie habe es weder einen Impfstoff noch Medikamente oder ausreichend Schutzausrüstung gegeben, „viele Menschen kamen ums Leben“. Deshalb sei das Ziel richtig gewesen, zum Beispiel mit Kontaktbeschränkungen die Menschen vor Ansteckung zu schützen.

Sollte es noch mal zu einer solchen Situation kommen, würden die Erfahrungen aus der Pandemie beachtet. „Das gilt insbesondere für die psychischen Belastungen für Kinder und Jugendliche“, etwa durch die Schließung von Kindergärten und Schulen. Diese Einrichtungen dann offen zu halten, „hat für uns oberste Priorität.“

„Besorgniserregend“

Holetschek weiter: „Dass Kinder und Jugendliche monatelang auf einen Therapieplatz warten müssen, ist besorgniserregend und nicht hinnehmbar.“ Um das Problem zu entschärfen, habe der Freistaat in den vergangenen Jahren 205 Psychotherapeuten und 19 Kinder- und Jugendpsychiater gefördert, damit sie sich auf dem Land niederlassen. Zudem habe er initiiert, dass an bayerischen Unis zum kommenden Wintersemester insgesamt 360 neue Master-Studienplätze für Psychotherapeuten eingerichtet werden. Bisher aber dürfe in einer Region nur eine bestimmte Zahl an Psychotherapeuten arbeiten. Dass diese Zahl erhöht wird, habe Bayern bereits von der Bundesregierung gefordert. Bisher ohne Erfolg.