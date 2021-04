ESV Kaufbeuren befürwortet Corona-Pause in der DEL2

Eishockey in Kaufbeuren: Nach dem Abbruch der DEL-2-Hauptrunde ist noch offen, wann der ESVK in die Play-offs startet. Was Geschäftsführer Michael Kreitl sagt.

09.04.2021 | Stand: 18:49 Uhr

Eigentlich hätte am Freitagmittag der Mannschaftsbus des ESV Kaufbeuren losrollen sollen. Ziel: das oberfränkische Bayreuth. Eigentlich. Denn die DEL2 hat ihre Hauptrunde vor dem letzten Wochenende vorzeitig für beendet erklärt und mithilfe einer Quotienten-Regelung eine Abschlusstabelle präsentiert. Nötig wurde dieser Schritt, weil in den zurückliegenden Tagen Corona-Fälle bei gleich drei Teams (Bietigheim, Heilbronn und Bad Nauheim) auftraten. (News und Ergebnisse von den Eishockey-Clubs im Allgäu immer aktuell in unserem Eishockey-Newsblog)