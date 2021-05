ESV Kaufbeuren: Erster Neuzugang beim Eishockey-Zweitligisten ist ein Rückkehrer

Markus Lillich kehrt nach zwei jahren in Bayreuth wieder zum Eishockey-Zweitligisten ESV Kaufbeuren zurück. Im Nachwuchs der Joker ist er groß geworden.

Mit Markus Lillich, der im Nachwuchs des ESV Kaufbeuren groß geworden ist und auch bei den Jokern seine ersten Profi-Spiele absolviert hat, kommt ein Eigengewächst zurück zum Eishockey-Zweitligisten. In den vergangenen beiden Jahren stürmte der 21-Jährige für die Bayreuth Tigers in der DEL2 und war sogar mit einer Förderlizenz für den DEL-Klub Nürnberg ausgestattet. Lillich absolvierte dabei zwölf Spiele in Deutschlands höchster Spielklasse.

Der Kontakt zu Markus Lillich ist nie abgerissen

ESVK-Geschäftsfüher Michael Kreitl sagt zu Lillichs Rückkehr: "Wir wollten Markus eigentlich vor zwei Jahren nicht gehen lassen, weil wir davon überzeugt waren, dass er das Zeug dazu hat, eine gute Rolle in der DEL2 zu spielen oder gar den Sprung in die DEL zu schaffen. Seine tolle Entwicklung in Bayreuth hat uns deutlich bestätigt. Wir waren immer wieder mit Markus in Kontakt und sind sehr glücklich darüber, dass er sich trotz anderer Angebote, auch aus der DEL, dazu entschieden hat, nach Kaufbeuren zurückzukommen."

Markus Lillich will in Kaufbeuren den nächsten Schritt seiner Entwicklung machen

Der 21-Jährige selbst freute sich über den Anruf aus der Heimat. Auch die Gespräche mit Trainer Rob Pallin seien "sehr zielführend" gewesen. Lillich sagt: "In Kaufbeuren sehe ich auch Dank meines Fitnesstrainers Jürgen Immler derzeit das beste Umfeld für mich persönlich, um den nächsten Schritt in meiner Entwicklung machen zu können. Ich freue mich jetzt schon in die neue Saison zu starten und hoffe sehnsüchtig darauf, dass dann auch die lautstarken und treuen ESVK Fans wieder im Stadion sein können."

