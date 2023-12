Erstes Spiel als Cheftrainer, erster Sieg: Jun gewinnt mit ESVK in Rosenheim

Rund 1000 Joker-Fans sahen am Freitagabend einen 4:2-Sieg des ESV Kaufbeuren in Rosenheim.

01.12.2023 | Stand: 23:55 Uhr

Gelungener Einstand für den neuen Trainer Daniel Jun: Im DEL2-Punktspiel bei den Starbulls Rosenheim holte sich der ESV Kaufbeuren mit einem 4:2-Sieg drei Punkte.

Fans sorgen für Stimmung

Prächtige Stimmung auf den Rängen, das ausverkaufte Stadion schien beide Mannschaften zu beflügeln, denn von Beginn an lieferten sie ein temporeiches und intensives Spiel ab. Die Starbulls gingen in der zweiten Minute durch Norman Hauner in Führung, die Gäste glichen in der vierten Minute durch Jere Laaksonen aus.

Nur zwei Minuten später die neuerliche Führung für Rosenheim durch Manuel Strodel. Im ersten Powerplay hatte Kaufbeuren dann mehrere gute Aktionen, der Treffer wollte nicht fallen. Zu Beginn des zweiten Abschnitts waren die Gäste obenauf, die beste Chance vergab Sami Blomqvist. Als dann Rosenheim mehrfach am dritten Treffer scheiterte, schlug Kaufbeuren zu: Maximilian Hops traf mit der Rückhand zum 2:2. Zu Beginn des letzten Abschnitts prüften beide Seiten – Rosenheim durch Chris Dodero, Kaufbeuren durch Hops – das Torgestänge, ehe die Gelb-Roten erstmals vorne lagen:

Heigls bringen ESVK auf die Siegerstraße

Eine Heigl-Co-Produktion verwertete Thomas nach Vorlage von Bruder Nikolaus (47.). Joey Lewis machte in der Schlusssekunde mit einem Schuss ins leere Tor alles klar.