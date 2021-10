Bei der 3:5-Auswärtsniederlage in Frankfurt muss Stefan Vajs vorzeitig vom Eis. Was der ESV Kaufbeuren zum Zustand seines Torwart sagt.

05.10.2021 | Stand: 16:22 Uhr

Nach nur 20 Minuten im zweiten Pflichtspieleinsatz der neuen DEL 2-Saison war für ESV Kaufbeuren-Torwart Stefan Vajs schon wieder Schluss. Der Torhüter, gerade genesen von einer Unterkörperverletzung und in der Saisonvorbereitung in fünf von sechs Spielen geschont, setzte das Spiel in Frankfurt nicht fort. Sein Back-Up Maximilian Meier sprang ein.