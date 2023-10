ESV Kaufbeuren gewinnt ohne Probleme in Bietigheim

Die Bietigheim Steelers haben Kaufbeuren keine Probleme gemacht. Beim 5:1 der Joker glänzten vor allem deren dritte und vierte Reihe.

20.10.2023 | Stand: 22:07 Uhr

Gegen den derzeit Letzten der DEL2, Bietigheim, hat der ESV Kaufbeuren am Freitagabend klar mit 6:1 gewonnen. Dabei dauerte es 17 Minuten, ehe die Joker erstmals jubelten. In Überzahl setzte sich Kapitän Tyler Spurgeon vor dem Tor durch und drückte die Scheibe über die Linie. 31 Sekunden später versenkte Max Hops aus der allgemein sehr auffälligen vierten Sturmreihe den Puck per Schlenzer in die Maschen.

Sehenswerte ESVK-Tore von Sami Blomqvist

Weil zuvor auch schon das Gestänge für die Steelers gerettet hatte, war die 2:0-Führung zur Pause mehr als verdient. Im zweiten Abschnitt machte Kaufbeuren zunächst so weiter. Sehenswert entstanden ist das 3:0, das Sami Blomqvist in der 23. Minute nach schöner Kombination erzielte. Yannik Burghart musste in der 28. Minute nur zum 4:0 einschieben, als der Puck vom Pfosten abprallte. Bietigheim war phasenweise chancenlos, erlebte gegen Ende des zweiten Drittels aber eine Art zweiten Frühling. Das 1:4 (33.) war eine starke Einzelleistung von Jack Olin Doremus.

Yannik Burghart hatte bei einem Alleingang die passende Antwort auf dem Schläger, verzog aber (34.). Stark in Szene setzte sich 30 Sekunden vor dem Pausentee dann Joker-Goalie Rihards Babulis, der an diesem Abend das Vertrauen der Trainer erhielt und den zweiten Steelers-Treffer verhinderte. Sehr reaktionsschnell nach Bullygewinn zeigte sich in der 48. Minute Sami Blomqvist, der für das 5:1 sorgte. In einer längst entschiedenen Partie setzte Spurgeon mit seinem zweiten Treffer an dem Abend für den 6:1-Endstand (58.). Bei einer Rauferei vor der Joker-Bande sammelten Sekunden vor Matchende beide Teams noch diverse Strafminuten.



