ESV Kaufbeuren kann sich auf Geld vom Staat freuen - Zuschauer dürfen weiterhin nicht ins Stadion

Wenn Tabellenführer Kassel in Kaufbeuren antritt, müssen die Fans weiter draußen bleiben. Es fließt aber wieder Geld im Profisport.

05.03.2021 | Stand: 16:30 Uhr

Einen weiteren Punkt auf seinem Konto geparkt hat Eishockey-Zweitligist ESV Kaufbeuren in Dresden. Die Gäste waren bei der 3:4 (1:1, 0:0, 2:2)-Niederlage nach Verlängerung die überlegene Mannschaft, den Unterschied machten unter anderem die Torleute. Während Eislöwe Riku Helenius einen starken Tag erwischte, ließ auf Kaufbeurer Seite Benedikt Hötzinger zwei Schüsse durch, die an einem guten Tag nicht drin gewesen wären.

„Wenn der Riku uns nicht im Spiel gehalten hätte ...“, begann Dresdens Coach Andreas Brockmann (der bis Anfang 2020 noch die ESVK-Trainingsjacke trug) seine Ausführungen und bemängelte, dass sein Team speziell in den ersten 30 Minuten zu passiv gewesen sei. „Danach sind wir ein bisschen besser ins Spiel gekommen“, sagte Brockmann über die Partie, die nach 60 Minuten 3:3 stand. In der Overtime sicherte sich Dresden mit dem 4:3 nach 13 Sekunden den zweiten Punkt.

90 Prozent der entgangenen Ticketeinnahmen kann der ESVK beantragen

Wichtiger noch als das Ergebnis dürfte für den ESVK gewesen sein, dass die Bundespolitik nun weitere Gelder für den Profisport freigegeben hat. Ab März sollen weitere Anträge möglich sein. Erst im Herbst hatte der Staat den Profivereinen finanziell unter die Arme gegriffen. Diese Hilfe wird nun sogar aufgestockt. Die 2020 nicht abgerufenen Gelder fließen in den neuen Topf, sodass dieser nun sogar 320 Millionen Euro umfasst. Auch der Umfang der Hilfen wird erweitert. Bis zu 90 Prozent der entgangenen Ticket-Einnahmen sind beantragbar (vorher 80 Prozent, jeder Klub darf 1,8 Millionen Euro abrufen. Zudem können Einnahme-Verluste unabhängig vom Kartenverkauf geltend gemacht werden (mit bis zu 70 Prozent).

Eine europaweit einmalige Unterstützung sei das, erklärte CDU-Politiker Frank Steffel gegenüber der dpa. „Es ist absolut sichergestellt, dass kein seriöser Verein der Ligen in diesem Jahr relevante Verluste machen wird“, sagt Steffel. ESVK-Manager Michael Kreitl sieht das weit weniger euphorisch. „Dieses Programm ist nicht der Verdienst der Politik. Wenn Teamsport Deutschland nicht massiv an der Aufstockung mitgearbeitet hätte, würde es diese nun nicht geben.“

Kreitl: „Gewisse Planungssicherheit“

Die Verlängerung der Hilfen sei freilich erfreulich, habe man nun doch „eine gewisse Planungssicherheit“, wie Kreitl sagt. Zumal eine Rückkehr von Zuschauern in die Stadien derzeit kein Thema zu sein scheint. Dennoch gelte es, sämtliche Faktoren bei der Budgetplanung 2021/22 genau abzuwägen. Kreitl betont, finanziell in der laufenden Saison sehr defensiv agiert zu haben. Mit Blick aufs Klub-Konto hat Kreitl daher momentan „noch keine schlaflosen Nächte“. Aber: „In Sachen Berufsgenossenschaft kommen noch enorme Kosten auf uns zu“, erzählt der ehemalige DEL-Spieler. (Lesen Sie auch: Eishockey-Bundesliga: Indians-Frauen empfangen Berlin)

Tabellenführer Kassel in Kaufbeuren

Sportlich geht es für den ESV Kaufbeuren am Samstag weiter. Mit den Kassel Huskies gastiert der unangefochtene Tabellenführer der DEL 2 in der Erdgas-Schwaben-Arena (17 Uhr). Die Schlittenhunde führen die Liga aktuell mit 17 Punkten Vorsprung an; am Donnerstag siegten sie im Derby gegen Frankfurt souverän mit 4:1.

Schier unglaubliche Werte im Husky-Dress hat Troy Rutkowski, der auf eine Plus-Minus-Bilanz von +34 kommt; absoluter DEL 2-Bestwert. Ebenfalls interessant: In der ligaweiten Liste der besten Spieler im Plus-Minus-Bereich liegen sieben Kasseler Akteure vorn. Kaufbeurens Bester ist Alex Thiel (+14) auf Rang 24.

