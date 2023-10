ESVK gewinnt intensives DEL2-Spiel gegen Rosenheim

Enger als das Ergebnis vermuten lässt, war das Spiel zwischen dem ESVK und den Starbulls Rosenheim, das am Freitag 4:1 endete. Dabei gab es eine besondere Torpremiere.

13.10.2023 | Stand: 21:59 Uhr

Die Tabelle vor dem Match hatte es schon vermuten lassen: Zwischen den punktgleichen ESV Kaufbeuren und den Starbulls Rosenheim war es am Freitagabend ein enges Match auf Augenhöhe, das die Joker mit 4:1 und somit etwas zu hoch gewannen. Über weite Phasen sahen knapp 3000 zumeist lautstarke Fans in der Energie Schwaben Arena ein umkämpftes Spiel, in dem beide Teams gegenseitig von Fehlern im Aufbau- und Passspiel lebten. ESVK-Torwart Daniel Fießinger hatte ein ums andere Mal die Chance, sich zu zeigen – Großchancen blieben aber aus.

Viel geboten im zweiten Drittel

Das änderte sich im Mittelabschnitt, der auf beiden Seiten viele Tormöglichkeiten bot. In der 27. Minute etwa rettete die Latte für Rosenheim. Der Eindruck, dass die Hausherren einen Tick besser in der Partie waren, verfestigte sich. Tyler Spurgeon etwa hatte sechs Minuten später in eigener Unterzahl eine gute Möglichkeit, traf jedoch nicht. Daniel Fießinger war es derweil, der in der 36. Minute einen Alleingang der Gäste entschärfte.

ESVK jubelt zuerst

Das erste Tor des Abends lag also deutlich in der Luft und verdientermaßen fiel es 96 Sekunden vor dem zweiten Pausentee für die Allgäuer (Torschütze: der sehr auffällige Sebastian Gorcik). Zum 1:1 kam Rosenheim in der 47. Minute – der Gegentreffer bei angezeigter Strafe für die Joker war einer kleinen Unordnung in der Defensive geschuldet und auch verdienter Lohn für den insgesamt engagierten Auftritt.

Die Reaktion des ESVK folgte auf dem Fuße: Sehr druckvolles Spiel, das im Handumdrehen zur 2:1-Führung (49., Max Oswald) führte. Unmittelbar danach hätte der Deckel so gut wie draufgemacht werden können, doch ein konfuses Joker-Powerplay-Spiel blieb ohne Torerfolg. Den Sieg tütete schließlich in der 55. Minute Sami Blomqvist mit seinem ersten Saisontor ein. Wenige Sekunden vor Ende erhöhte Jacob Lagacé ins leere Gästetor auf 4:1.

