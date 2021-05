Die Abgänge hinterlassen große Lücken beim ESV Kaufbeuren. Gerade bei den Verteidigern wird es schwer, gleichwertigen Ersatz zu finden, meint unser Autor.

06.05.2021 | Stand: 10:52 Uhr

Es ist der größte Umbruch beim ESV Kaufbeuren seit fünf Jahren. Acht Spieler verlassen – Stand jetzt – den Verein. Durch die Abgänge von Florin Ketterer, Julian Eichinger und Denis Pfaffengut muss sich der Klub vor allem in der Abwehr neu aufstellen. Gleichwertigen Ersatz zu finden, wird schwer, denn gerade der Markt an deutschen Verteidigern ist hart umkämpft. Und es scheint, als ob die Kontingentplätze beim ESVK weiter in der Offensive vergeben werden.