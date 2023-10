ESVK ohne Probleme: 4:1-Sieg gegen Dresden

Die Buron Joker haben sich am Freitagabend mit 4:1 gegen die Eislöwen aus Dresden durchgesetzt. Der Sieg war dabei nie in Gefahr.

27.10.2023 | Stand: 22:02 Uhr

Mit 4:1 hat sich der ESV Kaufbeuren am Freitag vor rund 2400 Fans im Stadion gegen Dresden durchgesetzt. Dabei war den Jokern nicht anzumerken, dass sie wegen einiger Ausfälle umfangreicher umstellen mussten. Nach knapp sieben Minuten traf Thomas Heigl zum 1:0, wesentlichen Anteil am Treffer hatte Vorlagengeber Max Hops.

Daniel Fießinger hielt in den Folgeminuten die Führung fest. Nikolaus Heigl und somit abermals ein Akteur der vierten ESVK-Sturmreihe erhöhte nach gut 28 Spielminuten auf 2:0. Das 3:0 erzielte Kaufbeuren im Powerplay (32.), doch dieser Vorsprung der Joker hielt nicht lange. Nur 14 Sekunden später verkürzte der auffälligste Dresdner, Johan Porsberger, zum 1:3.

ESVK-Sieg nicht in Gefahr

Mitte des Schlussdrittels hatten die Gäste in Überzahl mehrmals die Gelegenheit, das Spiel noch wirklich spannend zu gestalten, die Jokerabwehr aber erwies sich als reichlich sattelfest. So war der ESVK-Sieg also nicht mehr in Gefahr, 97 Sekunden vor Ende traf Max Oswald ins leere Gästetor zum 4:1.

