"Euregio via salina" wird 25 Jahre alt: Doch was verbirgt sich hinter dem Verein?

Im Verein "Euregio via salina" arbeiten Allgäuer, Tiroler und Vorarlberg zusammen. Nun wird der Verein 25 Jahre alt. Wozu wird er heute noch gebraucht?

02.10.2022 | Stand: 06:00 Uhr

Was bedeutet „Euregio via salina“? Wer Menschen in der Fußgängerzone fragt, erhält meist diese Antwort: „Keine Ahnung.“ Dabei gibt es den gleichnamigen Verein seit 25 Jahren und er hat ein Ziel, das die meisten wohl unterschreiben würden: Er setzt sich für Zusammenarbeit und Austausch zwischen den Nachbarregionen Allgäu sowie auf österreichischer Seite Außerfern ( Tirol) und Vorarlberg ein.

Dank Unterstützung des EU-Förderprogramms Interreg sind seit der Gründung 1997 laut Verein über 100 Projekte verwirklicht worden, von grenzüberschreitenden Wanderwegen bis hin zu einem verbesserten Busangebot.

Euregio via salina: „Aus einem Grenzraum ist ein grenzüberschreitender Lebensraum geworden“

„Aus einem Grenzraum ist ein grenzüberschreitender Lebensraum geworden“, sagt die Oberallgäuer Landrätin Indra Beier-Müller (Freie Wähler), zugleich Präsidentin von „Euregio via salina“, benannt nach einer früheren Salzstraße. Den größten Bekanntheitsgrad dürfte das Euregio-Blasorchester (EBO) haben.

Zum ersten Euregio-Musikfestival 1999 fanden 65 Musikerinnen und Musiker vornehmlich aus Allgäu, Außerfern und dem Kleinwalsertal zusammen und begeisterten seither bei vielen Konzerten. Beim Festakt am 3. Oktober in Nesselwang spielt das EBO in der Alpsitzhalle auf.

(Lesen Sie auch: Drei Musikantinnen aus einer Sonthofer Familie spielen im Euregio-Blasorchester)

Musikalischer Zusammenschluss steht symbolisch für die Verzahnung der Regionen

Lesen Sie auch

Blasmusik Ein Neuanfang, der Freude bereitet

Der musikalische Zusammenschluss steht symbolisch für die immer stärkere Verzahnung der Regionen. Für deutlich mehr Pendler als früher ist es heute beispielsweise selbverständlich täglich von Deutschland nach Österreich (oder umgekehrt) zu fahren. Kaum vorstellbar aus der heutiger Sicht, dass es den A7-Grenztunnel bei der Vereinsgründung noch nicht gab. Er wurde erst zwei Jahre später eingeweiht. „Für uns ist die Zusammenarbeit vielleicht noch ein bisschen wichtiger als für die Allgäuer“, sagt Reuttes Bürgermeister Günter Salchner (parteilos).

Hintergrund: Für die 32.500 Einwohner im Bezirk Reutte (Tirol) ist das Allgäu bequemer zu erreichen als Ziele in Österreich. „Wir haben sieben Straßen nach Bayern, aber nur einen Fernpass“, sagt Salchner. Kooperiert wird beispielsweise auch beim Thema Müll. So liefert der Abfallverband Außerfern an den Zweckverband für Abfallwirtschaft Kempten (ZAK). „Die müssten sonst irgendwo über den Fernpass fahren“, sagt ZAK-Verbandsvorsitzender Gebhard Kaiser.

(Lesen Sie auch: Dreiländereck bei Oberstdorf: Das ist der südlichste Punkt Deutschlands)

„Die Zusammenarbeit zu intensivieren ist wichtiger denn je“

Der 73-Jährige zählte als früherer Oberallgäuer CSU-Landrat zu den Euregio-Gründern: „Egal ob Industrie, Handwerk, Landwirtschaft oder Verkehr: Wir haben ähnliche Interessen. Die Zusammenarbeit zu intensivieren ist wichtiger denn je.“ Das hätte auch die Corona-Krise gezeigt, sagen Kaiser und Beier-Müller: „Dass die Grenzen geschlossen waren, hätte es so für uns nicht geben dürfen.“

Mehr Nachrichten aus dem Allgäu lesen Sie hier.