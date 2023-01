Doku "Urlau(b)" von Eva Hartmann: Spannendes aus Urlau

Eva Hartmann erzählt in der Doku „Urlau(b)“ von der Wandlung eines Landstrichs bei Urlau. 1945 drohte eine Katastrophe, heute bietet er ungeahnte Perspektiven.

25.01.2023 | Stand: 11:00 Uhr

Dieser Film beginnt mit einer idyllischen, sommerlichen Dorfansicht. Es folgt ein Blick auf Kirche mit Bushaltestelle. Zwei Männer schauen sich in einem alten Haus um, einer sagt: „Ein richtiges, funktionierendes Dorf. Es gruppiert sich alles um die Kirche herum. Die drei wichtigsten Gebäude Gastwirtschaft, Kirche und Brauerei an einem Platz.“ Eine junge Frau beschäftigt sich mit der Webseite ihrer Ferienwohnung. Ein Schriftzug erscheint: „Urlau“ und wird durch ein „b“ zu Urlaub. Es geht also um einen geschichts-trächtigen Landstrich zwischen Leutkirch und Isny. Einst befand sich dort ein Munitionsdepot. Mittlerweile entspannen sich Urlauber im Feriendorf „Center Parcs“.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.