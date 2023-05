Hilfe für psychisch Erkrankte: "Ich weiß, Dir ging es auch so"

Johannes Leinen war in der Psychiatrie. Dank seiner eigenen Erfahrungen hilft er nun als Genesungsbegleiter Menschen in ähnlichen Situationen – auf Augenhöhe.

19.05.2023 | Stand: 06:07 Uhr

„Er kann sich viel besser in mich hineinversetzen als jemand Außenstehendes.“ Er, damit ist Johannes Leinen gemeint. Der 60-Jährige arbeitet als Genesungsbegleiter beim Sozialpsychiatrischen Zentrum (SPZ) in Kempten. Die Aussage kommt von einer seiner Klientinnen.

Hilfe von Betroffenen für Betroffene – das ist die Idee des Projekts „Ex-In“, kurz für Experienced Involved, oder auf Deutsch: Einbindung von Erfahrenen. Im Falle unserer Gesprächspartner heißt das: Johannes Leinen begann, den Umgang mit seiner Bipolar-Erkrankung 2011 beziehungsweise 2012 zu lernen – mit dem Aufenthalt in einer psychosomatischen Klinik. Dann folgten zwei Psychiatrie-Aufenthalte, zuletzt 2016 für ein halbes Jahr. Diese Erfahrung und seine Strategien, um im Alltag mit einer psychischen Krankheit zurechtzukommen, teilt er mit Menschen, die sich aktuell in seelischen Krisensituationen befinden. Derzeit hat er zehn Klienten.

Depressionen: Eine Betroffene erzählt von ihrer Krankheit

Unter ihnen ist eine 51-Jährige, die sich bereit erklärt hat, mit uns zu sprechen, aber ihren Namen nicht nennen möchte. Sie hat schwere Depressionen, schon seit 20 Jahren. Über sich selbst sagt sie: „Ich mache mir Gedanken um alle: meine Familie, meine Nachbarn, meine Mama, aber manchmal vergesse ich dabei mich selbst. Ich kann mich schlecht abgrenzen und ich weiß, dass ich das lernen muss, ich weiß nur noch nicht, wie.“

Johannes Leinen besucht die 51-Jährige bei ihr zuhause oder sie gehen gemeinsam spazieren. Er hat ihr dabei geholfen, einen Haushaltsplan aufzustellen, Zusammenbrüche zu verarbeiten, die Garage zu entrümpeln und Grenzen zu setzen. „Es geht ja meistens nicht nur um ein isoliertes Problem“, sagt der Genesungsbegleiter. Ein Punkt ist ihm besonders wichtig: „Ich bin kein Berater. Ich stelle mich da nicht hin und sage: ,Mach´s doch so‘, weil ich’s besser wüsste. Dann wäre ich nicht mehr auf Augenhöhe. Ich sehe das Ganze eher als Austausch.“

Ex-In: Solange gibt es das Projekt schon

Das Projekt „Ex-In“ gibt es im Allgäu seit knapp zehn Jahren. „Seit 2013 können Menschen, die eine psychische Krise bewältigt und Psychiatrie-Erfahrung gesammelt haben, in Kaufbeuren einen Kurs zum Genesungsbegleiter machen“, sagt Sebastian Blum. Er arbeitet beim Bezirk Schwaben, der das Projekt angeregt hat und finanziert. Die Weiterbildung dauert ein Jahr. Etwa zehn ausgebildete Genesungsbegleiter sind allgäuweit derzeit in Bezirkskrankenhäusern, bei sozialpsychiatrischen Diensten oder bei Tagesstätten für seelische Gesundheit angestellt. (Lesen Sie auch: Welche Wege es aus der Einsamkeit gibt)

„Ich denke, dass das ein Puzzleteil ist, das bisher gefehlt hat“, sagt Leinen. „Als ich selbst in der Situation war, hätte ich genau so jemanden gebraucht.“ Was die Genesungsberater von professionellen Kräften unterscheidet, erklärt Blum so: „Menschen, die seelische Krisen bewältigt haben, verfügen über wertvolle Erfahrungen.“ Diese Erfahrung schätzt Johannes Leinens Klientin besonders an ihm: „Ich weiß, dir ging es auch so. Du hast Empathie, du kannst mich wieder aufbauen. Und da weiß ich, das hat Hand und Fuß. So was sollte es viel mehr geben.“

Auch von anderen Klienten bekommt Sebastian Blum positive Rückmeldungen. Die Fachkräfte in den Einrichtungen seien ebenfalls froh, weil die Genesungsbegleiter ihnen einen Perspektivwechsel ermöglichten. Johannes Leinen sagt über seine Arbeit: „Es ist auf der einen Seite anstrengend und auf der anderen Seite auch sehr bereichernd.“

Mehr über das Projekt „Ex-In“ gibt es auf www.ex-in-by.de