Nach Canyoning-Tragödie in der Starzlachklamm: "Es bleibt ein Verletzungsrisiko"

Viele Wanderer genießen das Flair der Starzlachklamm und die Geräusche des tosenden Wassers. Seit Jahren ist die Klamm auch beliebt bei Canyoningsportlern, die sich an Wasserfällen abseilen, in Gumpen springen oder Felsen hinabrutschen: Am 3. September geschah dort ein tödlicher Unfall bei einer geführten Canyoningtour.