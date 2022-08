Geld im Alltag sparen - so geht's

Das Leben wird immer teurer. Wie bekomme ich meine Finanzen in den Griff? Wo finde ich Sparpotenziale? Fünf Tipps einer Allgäuer Finanz-Expertin.

29.08.2022 | Stand: 17:30 Uhr

Günstig einkaufen - vor dieser immer schwieriger werdenden Herausforderung stehen auch die Allgäuerinnen und Allgäuer. Der Krieg in der Ukraine, die Energiekrise, Corona - all das lässt die Preise explodieren. Doch Sparen beginnt bereits weit vor dem eigentlichen Einkauf, weiß Daniela Herschmann, Schuldnerberaterin der Caritas in Kaufbeuren.

Tipp Nummer 1: Sich einen Überblick verschaffen

"Eine Übersicht über seine Finanzen zu haben, ist das A und O", sagt Herschmann. "Grundsätzlich ist es natürlich sinnvoll, einen Haushaltsplan oder ein Haushaltsbuch zu führen." Dort hinein gehören alle monatlich fixen Einnahmen und Ausgaben, wie beispielsweise Gehalt oder soziale Zuwendungen auf der Haben- und Miete, Versicherungs-Zahlungen und der Rundfunkbeitrag auf der Ausgaben-Seite. Zudem werden alle Einkäufe darin notiert. "Wer es ganz genau nimmt, der heftet alle Kassenzettel mit ab", sagt Herschmann. So haben Sparfüchse schon einmal einen guten Überblick über ihre Finanzen.

Wer seine Akten ordentlich führt, behält bei den eigenen Finanzen leichter den Überblick. Bild: Patrick Pleul, dpa

Tipp Nummer 2: Spar-Potenzial erkennen

Nun gilt es, Spar-Potenzial im täglichen Leben zu identifizieren. Immer wieder sind vor langer Zeit abgeschlossene Verträge zu teuer oder rentieren sich schlichtweg nicht (mehr). "Wenn ich zum Beispiel Mitglied im Fitnessstudio bin, es aber kaum nutze, dann tut es vielleicht auch ein Trimm-Dich-Pfad", sagt die Schuldnerberaterin. Auch lohne es sich, seine Unterlagen nach unnötigen Versicherungen zu durchforsten, um die laufenden Kosten zu minimieren.

Tipp Nummer 3: "Ehrlich zu sich selbst sein"

Braucht es wirklich Abonnements von drei unterschiedlichen Streaming-Diensten oder kann da reduziert werden? Für welche Dinge muss oder will ich unbedingt Geld ausgeben? Und wo verschenke ich vielleicht aus Bequemlichkeit etwas? Den eigenen Status quo zu reflektieren und "wirklich ehrlich zu sich selbst zu sein", helfe, um Spar-Potenzial zu erkennen. Oft helfe es auch, sich Ziele zu setzen. "Wenn ich weiß, wofür ich spare, dann fällt es oft leichter im Moment auf etwas zu verzichten."

Ein Trimm-Dich-Pfad kann eine gute, kostenlose Alternative zum Fitnessstudio sein. Bild: Sebastian Kahnert, dpa (Archivbild)

Tipp Nummer 4: Einkäufe im Voraus planen

Damit die Ausgaben nachvollziehbar bleiben, rät Herschmann außerdem dazu, Einkäufe im Voraus zu planen. "Es hilft, Preise zu vergleichen und nach Angeboten zu gucken." Wer zudem seltener, aber dafür strukturiert einkauft, der spart nicht nur an der Kasse, sondern auch beim Sprit. "Eine der größten Spardosen ist das Auto", sagt Herschmann. "Noch günstiger ist aber natürlich das Fahrrad."

Tipp Nummer 5: Rücklagen bilden

Lesen Sie auch

Allgäuer Wohnbaugesellschaft warnt: „Heizen wird unfassbar teuer“ Preisexplosion, Inflation, Energiekosten

Gibt die alte Waschmaschine den Geist auf oder streikt das Auto, ist ein gewisser finanzieller Grundstock, aus dem Betroffene schöpfen können, unabdingbar. So bleibe man unmittelbar handlungsfähig und könne spontane Ausgaben tätigen, erklärt die Schuldnerberaterin. Am besten sei es, jeden Monat etwas zurückzulegen und das Geld beispielsweise auf ein separates Konto einzuzahlen, von dem nur "im Notfall" etwas abgehoben wird. Wichtig dabei ist nicht unbedingt, wie viel Sparfüchse monatlich zurücklegen, sondern, dass es "regelmäßig und eben langfristig passiert".

Lesen Sie auch: So finden Sie heimliche Stromfresser im Haushalt