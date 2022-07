Explosion im Ostallgäu: Retter bergen zwei Tote - vermutlich Tochter und Vater

Eine schwere Explosion hat am Sonntag ein Wohnhaus in Rettenbach am Auerberg (Ostallgäu) völlig zerstört. Unermüdlich suchten Retter in den Trümmern nach einem 42-Jährigen und seiner siebenjährigen Tochter. Jetzt scheint traurige Gewissheit: Beide haben das Unglück nicht überlebt.

27.07.2022 | Stand: 11:10 Uhr

Trauer in Rettenbach am Auerberg. Laut dem Bayerischen Roten Kreuz fanden Retter das siebenjährige Mädchen tot in den Trümmern. Auf Twitter schreibt ein BRK-Sprecher: "Das 7-Jährige Kind wurde so eben geborgen. Leider konnten nur noch der Tod festgestellt werden. Nach einer anstrengenden, schweißtreibenden Nacht ein sehr unschönes Ergebnis für alle Beteiligte."

Schon in der Nacht zum Montag entdeckten Retter eine leblose Person. Vermutlich den 42-jährigen Vater, wie die Polizei mitteilt.

Wo bis Sonntag-Morgen ein dreistöckiges Wohnhaus stand, liegt nur noch Schutt. Ein Bagger räumt Ziegel- und Holzreste von der Straße: Am Sonntag gegen 10 Uhr ist ein Gebäude in Rettenbach am Auerberg (Landkreis Ostallgäu) aus bislang unbekannter Ursache explodiert.

Was er dort erlebt hat, liest Du hier. Der AZ-Reporter Martin Frei ist Mitglied der Feuerwehr. Als einer der ersten wurde er zu dem Einsatz in Rettenbach am Auerberg gerufen.

Am Sonntag-Mittag wurde die Mutter einer fünfköpfigen Familie schwerst verletzt aus den Trümmern geborgen. In der Nacht zum Montag fanden die Retter eine leblose Person. Vermutlich den 42-jährigen Vater. Bis in den frühen Morgen suchten die Rettungskräfte weiter nach der siebenjährigen Tochter des Ehepaars.

Das Dach des Hauses liegt auf dem Boden, von den Stockwerken dazwischen ist nichts mehr zu sehen. Zeitweise sind 350 Kräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst, Technischem Hilfswerk, Polizei und Bergwacht vor Ort .

Bilderstrecke

Wohnhaus explodiert

1 von 16 Am Sonntag um 10 Uhr explodierte ein mehrstöckiges Haus in Rettenbach am Auerberg. Hunderte Helfer rückten an. Bild: Martina Diemand Am Sonntag um 10 Uhr explodierte ein mehrstöckiges Haus in Rettenbach am Auerberg. Hunderte Helfer rückten an. Bild: Martina Diemand 2 von 16 Am Sonntag um 10 Uhr explodierte ein mehrstöckiges Haus in Rettenbach am Auerberg. Hunderte Helfer rückten an. Bild: Martina Diemand Am Sonntag um 10 Uhr explodierte ein mehrstöckiges Haus in Rettenbach am Auerberg. Hunderte Helfer rückten an. Bild: Martina Diemand 3 von 16 Am Sonntag um 10 Uhr explodierte ein mehrstöckiges Haus in Rettenbach am Auerberg. Hunderte Helfer rückten an. Bild: Martina Diemand Am Sonntag um 10 Uhr explodierte ein mehrstöckiges Haus in Rettenbach am Auerberg. Hunderte Helfer rückten an. Bild: Martina Diemand 4 von 16 Am Sonntag um 10 Uhr explodierte ein mehrstöckiges Haus in Rettenbach am Auerberg. Hunderte Helfer rückten an. Bild: Martina Diemand Am Sonntag um 10 Uhr explodierte ein mehrstöckiges Haus in Rettenbach am Auerberg. Hunderte Helfer rückten an. Bild: Martina Diemand 5 von 16 Am Sonntag um 10 Uhr explodierte ein mehrstöckiges Haus in Rettenbach am Auerberg. Hunderte Helfer rückten an. Bild: Martina Diemand Am Sonntag um 10 Uhr explodierte ein mehrstöckiges Haus in Rettenbach am Auerberg. Hunderte Helfer rückten an. Bild: Martina Diemand 6 von 16 Am Sonntag um 10 Uhr explodierte ein mehrstöckiges Haus in Rettenbach am Auerberg. Hunderte Helfer rückten an. Bild: Martina Diemand Am Sonntag um 10 Uhr explodierte ein mehrstöckiges Haus in Rettenbach am Auerberg. Hunderte Helfer rückten an. Bild: Martina Diemand 7 von 16 Am Sonntag um 10 Uhr explodierte ein mehrstöckiges Haus in Rettenbach am Auerberg. Hunderte Helfer rückten an. Bild: Martina Diemand Am Sonntag um 10 Uhr explodierte ein mehrstöckiges Haus in Rettenbach am Auerberg. Hunderte Helfer rückten an. Bild: Martina Diemand 8 von 16 Am Sonntag um 10 Uhr explodierte ein mehrstöckiges Haus in Rettenbach am Auerberg. Hunderte Helfer rückten an. Bild: Martina Diemand Am Sonntag um 10 Uhr explodierte ein mehrstöckiges Haus in Rettenbach am Auerberg. Hunderte Helfer rückten an. Bild: Martina Diemand 9 von 16 Am Sonntag um 10 Uhr explodierte ein mehrstöckiges Haus in Rettenbach am Auerberg. Hunderte Helfer rückten an. Bild: Martina Diemand Am Sonntag um 10 Uhr explodierte ein mehrstöckiges Haus in Rettenbach am Auerberg. Hunderte Helfer rückten an. Bild: Martina Diemand 10 von 16 Am Sonntag um 10 Uhr explodierte ein mehrstöckiges Haus in Rettenbach am Auerberg. Hunderte Helfer rückten an. Bild: Martina Diemand Am Sonntag um 10 Uhr explodierte ein mehrstöckiges Haus in Rettenbach am Auerberg. Hunderte Helfer rückten an. Bild: Martina Diemand 11 von 16 Am Sonntag um 10 Uhr explodierte ein mehrstöckiges Haus in Rettenbach am Auerberg. Hunderte Helfer rückten an. Bild: Martina Diemand Am Sonntag um 10 Uhr explodierte ein mehrstöckiges Haus in Rettenbach am Auerberg. Hunderte Helfer rückten an. Bild: Martina Diemand 12 von 16 Am Sonntag um 10 Uhr explodierte ein mehrstöckiges Haus in Rettenbach am Auerberg. Hunderte Helfer rückten an. Bild: Martina Diemand Am Sonntag um 10 Uhr explodierte ein mehrstöckiges Haus in Rettenbach am Auerberg. Hunderte Helfer rückten an. Bild: Martina Diemand 13 von 16 Am Sonntag um 10 Uhr explodierte ein mehrstöckiges Haus in Rettenbach am Auerberg. Hunderte Helfer rückten an. Bild: Martina Diemand Am Sonntag um 10 Uhr explodierte ein mehrstöckiges Haus in Rettenbach am Auerberg. Hunderte Helfer rückten an. Bild: Martina Diemand 14 von 16 Am Sonntag um 10 Uhr explodierte ein mehrstöckiges Haus in Rettenbach am Auerberg. Hunderte Helfer rückten an. Bild: Martina Diemand Am Sonntag um 10 Uhr explodierte ein mehrstöckiges Haus in Rettenbach am Auerberg. Hunderte Helfer rückten an. Bild: Martina Diemand 15 von 16 Am Sonntag um 10 Uhr explodierte ein mehrstöckiges Haus in Rettenbach am Auerberg. Hunderte Helfer rückten an. Bild: Martina Diemand Am Sonntag um 10 Uhr explodierte ein mehrstöckiges Haus in Rettenbach am Auerberg. Hunderte Helfer rückten an. Bild: Martina Diemand 16 von 16 Am Sonntag um 10 Uhr explodierte ein mehrstöckiges Haus in Rettenbach am Auerberg. Hunderte Helfer rückten an. Bild: Martina Diemand Am Sonntag um 10 Uhr explodierte ein mehrstöckiges Haus in Rettenbach am Auerberg. Hunderte Helfer rückten an. Bild: Martina Diemand 1 von 16 Rettenbach Einsturz 3 stöckiges Haus in Rettenbach am Auerberg Hauseinsturz Bild: Martina Diemand Rettenbach Einsturz 3 stöckiges Haus in Rettenbach am Auerberg Hauseinsturz Bild: Martina Diemand

Lesen Sie auch

Haus-Explosion im Sauerland Tote Frau nach Hauseinsturz in Hemer geborgen - Keine weiteren Menschen mehr unter Trümmern

Sechs Menschen lebten nach Angaben der Polizei in dem Haus: eine fünfköpfige Familie und eine weitere Person. Diese Frau ist zum Zeitpunkt des Unglücks nicht daheim, genau wie zwei Söhne der Familie. Sie sind draußen auf einem Spielplatz. Mutter (39), Vater (42) und Tochter dagegen halten sich während der Explosion im Gebäude auf.

Die Mutter wird mit schwersten Verletzungen geborgen, die Rettungskräfte suchten mit Hochdruck nach Vater und Tochter. Sie tragen die Trümmer Schicht für Schicht ab. „Wir haben unter anderem einen Autokran und Radlader, auch Rettungshunde und vier Hubschrauber sind im Einsatz“, sagt der Füssener Polizeichef Edmund Martin. Eine Handy-Ortung war erfolglos geblieben, später kam eine Kamera zum Einsatz, mit der die Helfer in Ritzen und Rohre eindrangen.

Über mögliche Ursachen könne man „nur spekulieren“, sagt Martin. Immer wieder fällt bei den Feuerwehrkräften aber das Wort „Gasexplosion.“ Ein nebenstehendes Gebäude wurde bei der Detonation schwer beschädigt, ein anderes leicht. 15 Anwohner mussten ihre Häuser verlassen. Kriseninterventionsteams kümmerten sich um die geschockten Nachbarn. Mehrere Personen sind bei dem Unglück leicht verletzt worden.

In Rettenbach herrscht große Betroffenheit. Kaum einer kann glauben, welch eine Tragödie sich an diesem friedlichen Sonntag ereignet hat. Auch für die Rettungskräfte ist das eine schwierige und ungewohnte Situation. Ein erfahrener Helfer spricht von einer „Sonderlage“, einen vergleichbaren Einsatz habe er noch nie erlebt. Dazu kommt: Die Allgäuer Radltour mit etwa 1500 Teilnehmern führte an diesem Tag ebenfalls durch Rettenbach.

Hier galt es, alle Abläufe zu koordinieren. Direkt von der Tour kommend hat sich auch Landrätin Maria Rita Zinnecker ein Bild von der Lage vor Ort gemacht: „Es ist tragisch, was hier passiert ist, unsere Gedanken sind bei den Betroffenen.“

Der Zusammenhalt im Dorf zeigt sich in diesen schweren Stunden: Bürger und Läden helfen, die Einsatzkräfte zu versorgen. Am Nachmittag gab es eine spontane Bittandacht in der örtlichen Kirche.