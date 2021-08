Extreme E: Abt Sportsline fährt Rennen in Grönland

Die Elektrorennserie Extreme E startet in Grönland. Die Rennfahrer von Abt Sportsline wollen auf den Klimawandel aufmerksam machen.

28.08.2021 | Stand: 06:00 Uhr

Das Kemptener Rennsportteam Abt Sportsline ist in diesem Jahr in drei Rennserien aktiv: Im Deutschen Tourenwagen Masters (DTM) sind die Allgäuer Tabellenführer in der Fahrer- und Teamwertung. In der Formel E verabschiedete sich das Team Audi Sport Abt Schaeffler nach sieben Jahren aus der Elektrorennserie und damit auch die Äbte. Doch Hans-Jürgen Abt hat noch ein Ass im Ärmel: Die Elektrorennserie Extreme E, die in diesem Wochenende in Grönland startet.

In der Extreme E geht es nicht nur um Motorsport, sondern auch um das Rennen gegen den Klimawandel, erklärt der 58-jährige Firmenchef seit seinem Einstieg in die Serie immer wieder. Die Teams machen auf besondere Herausforderungen der Region aufmerksam.

Erste Rennen in Saudi-Arabien und Senegal

Die ersten beiden Rennen fanden in Saudi Arabien und im Senegal statt. Austragungsort des dritten Events ist der zurückweichende Russell-Gletscher in der Nähe von Kangerlussuaq. Die Rennen werden in einem Gebiet ausgetragen, das einst von einem mächtigen Gletscher eingenommen wurde. Mithilfe des weltweit führenden Arktis-Experten Professor Peter Wadhams unterstützt die Serie die Forschung zum Schutz des arktischen Eises.

Mattias Ekström und Jutta Kleinschmidt bilden Abt Sportsline-Duo

Diese Location ist absolutes Neuland für alle Fahrer und Motorsportfans: In Kangerlussuaq gehen Jutta Kleinschmidt (58) und Mattias Ekström (43) für das Team Abt Cupra XE an den Start. Es ist ihr zweites gemeinsames Wochenende, nachdem Kleinschmidt Ende Mai kurzfristig eingesprungen war. Jetzt ist die bisher einzige weibliche Dakar-Siegerin ein festes Team mit Ekström: „Als ich als Championship Driver und Advisor zur Extreme E kam, hätte ich nie gedacht, dass ich eines Tages als permanente Fahrerin an der Seite von Mattias antreten würde - das ist wie ein Traum, der wahr wurde. Ich habe mich im Abt-Team sofort willkommen gefühlt.“

Extreme E-Strecke führt über Steine, Schotter und Sand

In Grönland erwartet das deutsch-schwedische Duo eine Mischung aus Steinen, Schotter und Sand. Rund neun Kilometer lang ist eine Runde, die im Qualifying, in den Halbfinals und im Finale jeweils zweimal zu fahren ist - einmal von Kleinschmidt und einmal von Ekström. Im Finale treten in Grönland erstmals fünf Autos in einem Rennen gegeneinander an.

Für Ekström ist der Grönland-Event wie ein kleiner Neuanfang in der Saison: „Jutta ist die ‚Königin der Dakar’ und ich bin noch fast ein Rookie. Deshalb ist es auch für mich etwas Besonderes, sie im Team zu haben. Wir haben noch drei Rennwochenenden, die wir so reibungslos und erfolgreich wie möglich gestalten wollen. Diese Meisterschaft ist noch lange nicht vorbei.“

