Gscheid sanieren, gewinnen und Vorbild für andere Hauseigentümer sein

Sanierte Häuser im Allgäu, die erneuerbare Energie beziehen, sollen prämiert werden. Andere Eigentümer sollen so Anregungen erhalten. Ein Wettbewerb.

19.07.2023 | Stand: 18:14 Uhr

Wie ein Gebäude saniert werden kann, damit der Wohnkomfort und der Wert des Hauses steigen, die Energiekosten dafür sinken und so auch die Umwelt entlastet wird, das will das Energie- und Umweltzentrum Allgäu (EZA) zeigen.

„Nichts ist so gut wie ein Beispiel“, sagt Geschäftsführer Martin Sambale. Deshalb startet nun der Wettbewerb „Gscheid saniert“. Eigentümer, die ein Gebäude modernisiert haben, können sich bewerben. Ihr Vorteil: Sie haben die Chance, 1500 Euro zu gewinnen. Gut für andere Eigentümer: Die Sanierungsarbeiten der Gewinner werden detailliert im Internet vorgestellt – als gute Beispiele und mit der Bitte um Nachahmung.

Wer teilnehmen kann: Eigentümer von sanierten Ein- und Zweifamilienhäusern, Mehrfamilienhäusern, Bauernhäusern. Auch Anbauten und Aufstockungen können eingereicht werden. Die Gebäude müssen im Allgäu oder im Altkreis Wangen liegen.

Weitere Bedingung: Das Gebäude, um das es geht, muss Baujahr 2000 oder älter sein. Die Sanierung muss nach dem 31. Dezember 2019 abgeschlossen worden sein.

Müll vermieden, Bauteile wiederverwendet?

Was bewertet wird: Eine Jury wird sich unter anderem Energiekonzept und Energiestandard des sanierten Objekts anschauen, ob Wärme und Strom aus erneuerbaren Energien generiert werden, ob nachhaltig saniert und dabei Müll vermieden wurde, ob Bauteile wiederverwertet wurden. Auch wird die Architektur einbezogen und der Aspekt, ob das Gebäude in die Umgebung passt.

Komplettsanierung oder in mehreren Schritten: Eingereicht werden können Komplettsanierungen, aber auch Sanierungen, die in mehreren Schritten über einen längeren Zeitraum aufgeteilt wurden.

Fünf Gewinnchancen: Der Wettbewerb Gscheid saniert läuft über zweieinhalb Jahre, insgesamt fünf Sanierungen werden in dieser Zeit prämiert und mit jeweils 1500 Euro belohnt. Einsendeschluss für Runde 1 ist am 31. August 2023. Welche Sanierung zuerst gewonnen hat, wird im September entschieden. Wer nicht gewinnt, dessen Bewerbung rutscht automatisch in Runde 2.

Die Bewerbung: Wer teilnehmen möchte, muss im Internet auf der EZA-Seite einige Fragen rund um die Sanierung beantworten. Dort werden auch weitere Teilnahmebedingungen genannt.